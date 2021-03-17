Ср, 17.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Фото ⟩ Массовое убийство в США: погибли восемь человек, подозреваемому - 21 год

ФОТО: EPA/ERIK S. LESSER

Во вторник, 16 марта, в американском штате Джорджия были обстреляны три разных спа-салона, в результате чего погибли восемь человек, сообщили полиция и местные СМИ.

Полиция задержала 21-летнего подозреваемого, но пока не ясно, связаны ли нападения.

Четыре человека были убиты в результате шутинга в спа Young's Asian Massage недалеко от Аккетта, пригорода Атланты, столицы штата, сообщает Atlanta Journal-Construction со ссылкой на офис шерифа округа Чероки.

ФОТО: EPA/ERIK S. LESSER

"Подозреваемый в стрельбе находится под стражей!" - сообщил офис шерифа в социальной сети Facebook.

Департамент полиции Атланты подтвердил, что четыре женщины с огнестрельными ранениями были найдены мертвыми в двух предприятиях Атланты - по данным СМИ, это спа-салоны Gold Massage Spa и Aroma Therapy.

Полиция сообщила CNN, что женщины, застреленные в Атланте, были азиатками.

Подозреваемый был задержан полицией примерно в 240 километрах от Атланты.

ФОТО: EPA/ERIK S. LESSER
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