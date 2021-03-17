Ср, 17.03.2021
Мы надеемся, что еще на этой неделе, получив дополнительную информацию от Европейского агентства лекарственных средств и тех стран, которые проводят расследование, сможем возобновить вакцинацию вакциной AstraZeneca. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Несмотря на запрет, вчера 11 человек привились вакциной от AstraZeneca

ФОТО: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Во вторник, 16 марта, вакцины от Covid-19 получили 184 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В том числе 11 человек, несмотря на временную приостановку использования вакцины AstraZeneca, были привиты именно этой вакциной.

Первую дозу вакцины от Covid-1" получили 62 человека, вторую - 122.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 82 843 жителя Латвии (4,37% населения), обе дозы - 18 299 человек (0,97%).

 
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