Несмотря на запрет, вчера 11 человек привились вакциной от AstraZeneca
Во вторник, 16 марта, вакцины от Covid-19 получили 184 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Во вторник, 16 марта, вакцины от Covid-19 получили 184 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В том числе 11 человек, несмотря на временную приостановку использования вакцины AstraZeneca, были привиты именно этой вакциной.
Первую дозу вакцины от Covid-1" получили 62 человека, вторую - 122.