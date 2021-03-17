Ср, 17.03.2021
Мы надеемся, что еще на этой неделе, получив дополнительную информацию от Европейского агентства лекарственных средств и тех стран, которые проводят расследование, сможем возобновить вакцинацию вакциной AstraZeneca. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Эстония продолжит использовать вакцину AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca ФОТО: JOEL SAGET / AFP

Эстония продолжат использовать вакцину AstraZeneca от коронавирусной инфекции, постановила на состоявшемся вечером во вторник, 16 марта, заседании экспертная комиссия по иммунопрофилактике, передает ERR.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможный ущерб. Мы решили, что вакцинирование продолжится. На данный момент нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - сказала член экспертной комиссии Ирья Лутсар.

В четверг, 18 марта, комиссия соберется снова и обсудит письменный отчет Европейского агентства лекарственных средств. "Там будут описаны все детали, после этого будем решать дальше. Все зависит от этого исследования", - подчеркнула Лутсар.

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