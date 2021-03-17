Эстония продолжит использовать вакцину AstraZeneca

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможный ущерб. Мы решили, что вакцинирование продолжится. На данный момент нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - сказала член экспертной комиссии Ирья Лутсар.

В четверг, 18 марта, комиссия соберется снова и обсудит письменный отчет Европейского агентства лекарственных средств. "Там будут описаны все детали, после этого будем решать дальше. Все зависит от этого исследования", - подчеркнула Лутсар.