За прошедшие сутки выявлено 818 случаев Covid-19, доля положительных результатов составила 5.1%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
- три человека - в возрасте 60-69 лет,
- один человек - в возрасте 70-79 лет,
- семь человека - в возрасте 80-89 лет,
- один человека - в возрасте 90-99 лет.
За последние сутки проведено 15 915 тестов на Covid-19.
Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 387,8 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 7398 человек.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 95 420 человек, умерли 1789 человек.