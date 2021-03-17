Ср, 17.03.2021
Мы по-прежнему твердо убеждены, что польза от AstraZeneca в предотвращении Covid-19 и связанных с ним рисков госпитализации и смерти перевешивает риск этих побочных эффектов. Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств
Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств

За прошедшие сутки выявлено 818 случаев Covid-19, доля положительных результатов составила 5.1%
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Коронавирус. ФОТО: Tairo Lutter

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 818 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

  • три человека - в возрасте 60-69 лет,
  • один человек - в возрасте 70-79 лет,
  • семь человека - в возрасте 80-89 лет,
  • один человека - в возрасте 90-99 лет.

За последние сутки проведено 15 915 тестов на Covid-19.

Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 387,8 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 7398 человек.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 95 420 человек, умерли 1789 человек.

 
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