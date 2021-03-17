За прошедшие сутки выявлено 818 случаев Covid-19, доля положительных результатов составила 5.1%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

три человека - в возрасте 60-69 лет,

один человек - в возрасте 70-79 лет,

семь человека - в возрасте 80-89 лет,

один человека - в возрасте 90-99 лет.

За последние сутки проведено 15 915 тестов на Covid-19.

Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 387,8 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 7398 человек.