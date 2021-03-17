Без прав, зато под градусом: пьяный водитель после 8-метрового прыжка выломал дерево

Теодор тихо сидел за столом в гостиной и работал за компьютером. Вдруг снаружи раздался громкий глухой удар, однако мужчину это особо не побеспокоило. Но через несколько минут домовладелец все-таки обнаружил, что что-то не так.
Теодор говорит, что в конце его дороги была припаркована полицейская машина, и когда он вышел из дома, он увидел, что произошло. Водитель Opel Corsa, ехавший по улице Ригас, не справился с управлением и съехал с дороги прямо на сливовое дерево Теодора.
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"Он красиво ехал со стороны Риги, на скорости скатился ров, оттолкнулся от насыпи и приземлился с другой стороны. Я замерил - прыжок был больше восьми метров. Моя потеря - погибшее сливовое дерево. В прошлом году дерево только начало плодоносить, больше не будет", - говорит Теодор.
Пока Теодор осматривал поломанное дерево, полиция попыталась разобраться с водителем, который вел себя очень странно - пытался держаться за полицейскую машину полицейскую машину, обширно рассказывая, что и как должны делать сотрудники правоохранительных органов.
Стражи правопорядка на месте провели тест на алкогольное опьянение и проверили документы 41-летнего мужчины.
"Проверив концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, было обнаружено, что человек был в состоянии алкогольного опьянения на 2,3 промилле. Соответственно, было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 262 Уголовного закона за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения при отсутствии прав на вождение", - сказал Айгар Калниньш, начальник Баускского районного отделения криминальной полиции.
Водитель Opel был привлечен к ответственности, дело передано в прокуратуру, которая вынесет приговор. Теодор рад, что, по крайней мере, забор не поврежден и не придется вкладывать деньги в его ремонт. Заявление в полицию он не писал.