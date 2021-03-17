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Позавчера Конгресс США одобрил свежий амбициозный план президента Джо Байдена по спасению экономики, т. е. пакет помощи в размере около 2 трлн долларов. И хотя денежное вливание приведет к временному улучшению ситуации, оно вызывает все больше вопросов о растущей инфляции.

В среду Белый дом утвердил окончательную версию пакета президента Байдена в размере 1,9 триллиона долларов для смягчения последствий коронавируса, передает CBS News.

Законопроект под названием «Американский план спасения» (American Rescue Plan Act) был принят 220 голосами за при 211 голосах против и стал вторым по величине пакетом мер по стимулированию экономики в истории США. Лишь размер пакета помощи, утвержденного в марте прошлого года, превышал 2 трлн долларов. Читателям, которые в повседневной жизни не сталкиваются с такими большими цифрами, напомним, что в одном триллионе – миллион миллионов!

Пакет помощи от коронакризиса содержит в том числе единовременную выплату 1400 долларов всем американцам, годовой доход которых не превышает 75 000 долларов. Кроме того, в пакет входят еженедельные выплаты по страхованию от безработицы в размере 300 долларов на период до сентября.

Биткойн растет в свете эмиссии денег

Нельзя не отметить, что в последние месяцы рост биткойна и достижение все новых рекордов цены наблюдаются на фоне трудностей в мировой экономике. На момент написания статьи биткойн торгуется в районе 56 000 долларов, и всего лишь несколько тысяч отделяют его от собственного рекорда.

Растет число инвесторов, которые рассматривают старейшую мировую криптовалюту как возможную защиту от воздействия инфляции. Инфляция является побочным эффектом связанных с коронакризисом мер по стимулированию экономики стоимостью в триллионы долларов, которые в течение последнего года вливались в финансовые рынки правительствами и центральными банками. Биткойн же, напротив, продолжает свое развитие в качестве «цифрового золота» – актива, который не может быть дополнительно эмитирован правительством и потому не подвержен девальвации. По этой причине в биткойн инвестируют и некоторые известные фирмы, торгующиеся на бирже, во главе с Microstrategy и Tesla. Эти компании единогласно заявляют, что именно падение стоимости доллара побуждает их переводить активы фирмы в биткойн.