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Сегодня серфинг в Интернете стал настолько же обыденным, как и прием пищи. Посещая новостной портал, интернет-магазин или онлайн-игру, все мы пользуемся веб-браузером. О браузерах Chrome от Google или Safari от Apple, пожалуй, знают многие, но теперь свое восхождение на рынке начинает и менее известный браузер, связанный с криптовалютами. Посмотрим, что из себя представляет браузер Brave.

Как работает Brave?

Если вы уже знакомы с Google Chrome, то, начав пользоваться Brave, не заметите особой разницы. Это не случайно, ведь Brave разработан на базе открытого исходного кода веб-браузера Chromium, который используется и в собственном Chrome от Google.

Для браузера Brave приоритетом является приватность пользователя. Вам мешают рекламные баннеры при пролистывании новостей или реклама товаров, просмотренных в интернет-магазине? В таком случае вы можете попробовать Brave, поскольку в нем есть функция Shields, которая автоматически блокирует всю рекламу и счетчики сайтов. Если щелкнуть по иконке Brave, расположенной в конце адресной строки, вы увидите, сколько рекламы было заблокировано при посещении данной страницы. В настройках пользователя вы можете выбрать, насколько агрессивно Brave будет блокировать рекламу, или же совсем отключить эту функцию. Тем, кто желает просматривать веб-страницы анонимно, Brave позволяет использовать режим инкогнито или вкладку Tor. Это значит, что в числе прочего пользователь сможет сохранить в тайне и свой IP-адрес.

Зарабатывайте криптовалюту, посещая веб-сайты

Наиболее примечательная особенность Brave – встроенная рекламная сеть, которая выплачивает пользователю вознаграждение в криптовалюте за анонимный просмотр избранной рекламы. Возможность предоставляется по желанию пользователя: вы можете выключить всю рекламу или установить в настройках, какое количество рекламы будет показываться вам в течение часа.

У браузера Brave есть своя криптовалюта Basic Attention Token (BAT), которая технически представляет собой созданный на блокчейне эфириума токен ERC-20. Стоит также отметить, что браузер Brave оснащен встроенным криптовалютным кошельком, куда перечисляются заработанные пользователем токены BAT.

С помощью валюты BAT можно также поддержать другие сайты и создателей контента. Если ваш любимый сайт принимает BAT, вы можете сделать ему пожертвование с помощью браузера Brave. Токенами BAT можно также поддерживать отдельные твиты, посты на Reddit или записи в сообществе программистов Github.

Помимо просмотра веб-страниц, есть и другой способ приобрести токены BAT. В эстонском криптовалютном приложении Change можно удобно покупать и продавать самые популярные криптовалюты, в том числе токены BAT. На момент написания статьи BAT торгуется в районе 0,56 €.