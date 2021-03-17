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Криптовалюта ADA на блокчейне Cardano в последние месяцы демонстрирует впечатляющий рост: с начала года ее цена возросла более чем на 500 %. И хотя росту цены ADA способствовал общий подъем на криптовалютном рынке, успех Cardano во многом связан с недавними достижениями технологии блокчейн.

Несколько дней назад у блокчейна Cardano вышло ключевое обновление в протоколе (англ. hard fork) под названием Mary. Это означает, что у пользователей впервые появится возможность создавать на блокчейне Cardano свою криптовалюту, в том числе NFT-токены (англ. non-fungible token). Главное назначение этой функции, названной в честь английской писательницы Мэри Шелли, – превратить блокчейн Cardano в многофункциональную сеть наподобие эфириума, но с некоторыми преимуществами. По данным веб-сайта разработчиков Cardano, пользователи смогут создавать свои токены без смарт-контрактов. Это значит, что переводы криптовалюты, основанной на технологии Cardano, будут стоить не дороже переводов ADA – собственной криптовалюты Cardano (в отличие от эфириума).

Если провести параллель, то в случае эфириума именно предоставление другим криптовалютам возможности использовать его блокчейн стало тем этапом, который многократно расширил использование эфириума. Это также стало одним из факторов, способствовавших криптовалютному буму 2017 года. Тогда при создании большинства новых проектов предпочтение отдавалось именно платформе эфириума. В связи с этим аналогичный шаг Cardano можно рассматривать как значимое и важное нововведение.

Растущий интерес инвесторов

Похоже, что Cardano не только расширяет функционал, но и завоевывает расположение инвесторов. Криптовалютный инвестиционный фонд из Дубая FD7 Ventures недавно сообщил о планах продать биткойны на сумму 750 млн долларов и направить полученный доход именно в криптовалюты ADA и Polkadot (DOT). По словам предприятия, увеличение доли этих альткоинов лучше отвечает потребностям инвесторов FD7, которые хотели бы разнообразить свой портфель в условиях роста криптовалют.