Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Бавария - Лацио 2:1

Без сюрпризов завершилось противостояние мюнхенской "Баварии" и римского "Лацио". Встреча этих команд прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче на 33-й минуте открыл Роберт Левандовски, который реализовал пенальти в ворота "Лацио". На 73-й минуте форвард Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенцев в счёте, а на 82-й минуте полузащитник "Лацио" Марко Пароло сократил отставание римлян в счёте.

Напомним, первая встреча в Италии завершилась победой немецкой команды со счётом 4:1. Таким образом, "Бавария" без особых проблем завоевала путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что "Бавария" сыграет в четвертьфинале в 19-й раз - это новый рекорд турнира.

Челси - Атлетико Мадрид 2:0

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" у себя дома переиграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:0. Во второй половине первого тайма счёт в матче открыл полузащитник "синих" Хаким Зиеш, а на 94-й минуте Эмерсон удвоил преимущество "Челси".

Первый матч также закончился победой "Челси" (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч английский клуб прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов. Кстати, лондонцы вышли в четвертьфинал турнира впервые с 2014 года. Тогда они под руководством Жозе Моуринью дошли до полуфинала и вылетели от всё того же "Атлетико".

Соперники "Баварии" и "Челси" на стадии 1/4 финала будут определены по итогам жеребьёвки, которая состоится 19 марта. Напомним, ранее путёвку в четвертьфинал завоевали "Порту", "Боруссия", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".