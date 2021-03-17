В Литве подтверждено 570 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1784

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8606 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1784 теста (20,7%), скончались шесть человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1515,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,8%.

В больницах Эстонии находится 691 пациент с коронавирусом.

Обе дозы вакцины от Covid-19 в Эстонии получили 53 729 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 570 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил Департамент статистики.

За минувшие сутки проведено 7267 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 865 антигенных теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 233 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 206 889 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3427 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6925 смертей.