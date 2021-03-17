Павлютс о заболеваемости в Латвии: на панели управления загорелась красная лампочка

"Нехорошо. На панели управления загорелась красная лампочка", - прокомментировал министр. Политик ранее уже использовал эту аналогию в конце февраля, заявив, что задача правительства будет заключаться в согласовании четкого плана действий к тому времени, когда "мигнут красные лампочки на панели управления". Ранее Павлютс сказал, что это будет означать, что, как и в других странах, возможно, придется решать вопрос о введении ограничений на передвижение и услуги, но это, по словам министра, будут уже "крайние решения".

При этом, по словам Павлютса, семидневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения составила 180 случаев 15 марта, 189 - 16 марта и 198,4 - 17 марта. Также в последние дни увеличивалось число выявленных случаев Covid-19 - 178 случаев было выявлено в воскресенье, 643 - в понедельник и 818 - во вторник.

Уже сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 818 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет: три человека - в возрасте 60-69 лет, один человек - в возрасте 70-79 лет, семь человек - в возрасте 80-89 лет, один человек - в возрасте 90-99 лет.

Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 387,8 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 7398 человек.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 95 420 человек, умерли 1789 человек.

За последние сутки проведено 15 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.

SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку показатель выше 4% означает быстрое и неконтролируемое распространение болезни.