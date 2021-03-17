Ср, 17.03.2021
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Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств
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Госбезопасность проверит информацию о печатных материалах "антипрививочников"

Пациенту делают прививку в Латвийском центре инфектологии ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) проанализирует информацию о печатных материалах, распространяемых противниками вакцинации от Covid-19, в том числе через почтовые ящики.

О том, что противники вакцинации активно распространяют печатные материалы, сообщил на заседании правительства во вторник министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр подчеркнул важность коммуникации для опровержения ложных новостей о вакцинации, циркулирующих в обществе.

Определенная часть населения Латвии не пользуется интернетом активно, люди не следят за официальными новостями, рекламой в общественном транспорте, на Латвийском радио или телевидении. Поэтому

нужна информационная кампания, которая охватит всю Латвию, и планируется издание газеты о вакцинации, сказал министр.

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Издание печатных материалов будет стоить около 100 000 евро, их получат примерно 850 000 домохозяйств.

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