Владислав Третьяк вышел из состава Международной федерации хоккея

В сообщении отмечается, что такое решение принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Согласно этому решению депутаты Госдумы Российской Федерации не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. В связи с этим Третьяк не может работать в совете IIHF и её комитетах вплоть до 17 декабря 2022 года.

"Федерация хоккея России всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций и не желает подвергать дополнительному давлению своих многолетних партнёров из международной хоккейной федерации. По этой причине Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена совета IIHF. Вместе с тем Владислав Александрович продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене", - говорится в заявлении ФХР.

Третьяк вошёл в состав совета IIHF в 2012 году и был переизбран членом совета в 2016-м. Он возглавляет ФХР с 2006 года.