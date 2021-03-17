Перевощиков: уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии сравнялся со средним по ЕС

Уровень заболеваемости в Латвии сравнялся со средним уровнем в ЕС, и этому есть две причины - спад в Латвии и рост по Европе в целом.

По словам Перевощикова, снижение заболеваемости новым коронавирусом наблюдается практически во всех регионах Латвии и во всех возрастных группах, за исключением детей до девяти лет. Это можно объяснить активностью британского штамма вируса.

Он сообщил, что половина заболевших по-прежнему не могут назвать источник заражения, а вторая половина заражается дома и на рабочих местах. Значительно снизилась заболеваемость в социальных и медицинских учреждениях.

Перевощиков призвал осторожно оценивать снижение заболеваемости, поскольку, как показывает опыт, бывают как краткосрочные, так и относительно долгие периоды стагнации или даже увеличения заболеваемости. В настоящее время в Латвии уже два дня подряд наблюдается рост заболеваемости. Семидневная кумулятивная заболеваемость увеличилась - 15 марта она составляла 180 случаев на 100 000 населения, а сегодня - 198,4.

12 марта в стационарах лечилось 642 пациента с коронавирусом, 16 марта - 693, и это также требует серьезного отношения.

Перевощиков рассказал, что распространение британского штамма вируса в Латвии происходит не так быстро, как в некоторых других европейских странах, однако с ним связан уже каждый четвертый случай заболевания.

В Дании и других европейских странах этот штамм гораздо более распространен, что объясняет тенденцию к увеличению заболеваемости в нескольких странах ЕС.

Перевощиков также напомнил, что на прошлой неделе в Латвии был обнаружен еще один штамм вируса, что вызывает обеспокоенность у медиков - малоизученный угандийский штамм выявлен у семи человек в Лиепае. В настоящее время в Лиепае нет роста заболеваемости, однако ситуация требует особого внимания.

Эпидемиолог отметил, что заболеваемость падает в Ирландии, Великобритании, Португалии и Испании, а во многих других странах наблюдается рост.