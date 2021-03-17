Ср, 17.03.2021
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Депутата Шмитса предложили исключить из Сейма: он не посещает дистанционные заседания

Дидзис Шмитс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям депутаты предложили исключить Дидзиса Шмитса из состава Сейма за то, что он не посещал дистанционные заседания парламента.

Шмитс был избран в Сейм по списку партии KPV LV, но позже стал беспартийным депутатом. Шмитс не присутствовал на ряде заседаний Сейма, которые в условиях пандемии Covid-19 проходили дистанционно.

Сегодня комиссия не голосовала по этому вопросу, так как депутаты решили сначала выяснить мнение президиума и юридического бюро Сейма.

Сам Шмитс на заседании комиссии пояснил, что не участвовал в дистанционных заседаниях, поскольку "давал клятву соблюдать Конституцию и законы, в которых электронная система Сейма не упомянута".

Парламентарий добавил, что допускает возможность использования электронной системы парламента, если это будет прописано в Регламенте Сейма.

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