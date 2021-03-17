Депутата Шмитса предложили исключить из Сейма: он не посещает дистанционные заседания

Шмитс был избран в Сейм по списку партии KPV LV, но позже стал беспартийным депутатом. Шмитс не присутствовал на ряде заседаний Сейма, которые в условиях пандемии Covid-19 проходили дистанционно.

Сегодня комиссия не голосовала по этому вопросу, так как депутаты решили сначала выяснить мнение президиума и юридического бюро Сейма.

Сам Шмитс на заседании комиссии пояснил, что не участвовал в дистанционных заседаниях, поскольку "давал клятву соблюдать Конституцию и законы, в которых электронная система Сейма не упомянута".