Вернулась из-за границы ради любимого и сама попала в СИЗО. История белорусских Ромео и Джульетты

Виталия - единственная дочь в семье. Мать - раскройщица, отец ездил на заработки в Россию. Пять лет назад во время одной из таких командировок его не стало. Что за мутная история случилась, родственникам так до конца и не известно: дело скорее закрыли, чтобы не висело.

В сельскохозяйственный колледж в Высоком (Каменецкий район) Вита поступила на двойную специальность - повар и кассир. Мать Наталья объясняет, что в брестских колледжах пришлось бы выбирать одну профессию для обучения, а дочь колебалась, поэтому поехала в соседний город. В августе она получила диплом и устроилась продавцом в брестское кафе. Правда, работала там недолго - из-за пандемии клиентов стало мало, и кафе закрылось.

С Денисом, который был на курс меньше, Вита познакомилась в колледже. Тот учился на тракториста, сварщика и водителя категории С. В Высоком оказался, когда не хватило баллов на строительный лицей в Бресте.

Денис увлекался футболом, посещал тренажерный зал. Невысокий, но крепкий, мускулистый парень. В драку первым не лез - спокоен по характеру.

"Приятный человек, позитивный. Во время учебы в школе к нему не было вопросов, вел себя образцово, никого не трогал", - вспоминают знакомые.

В июне подростки начали встречаться. Девушка подарила любимому телефон.

"Вита рассказывала, что у нее большая любовь. Показала однажды фото: "Мама, как тебе этот мальчик?" Ну симпатичный, говорю, но ведь он маленький. "Мама, ничего ты не понимаешь", - с улыбкой рассказывает мать Виталии о том заочном знакомстве. - Потом они были у нас дома раза два, заходили на чай. Забегали буквально на 20 минут: "Мама, мы голодные". Сидели на кухне, а я уходила в другую комнату, чтобы не смущать".

10 августа подростки были вместе в городе. А в конце августа Виту задержали на работе в кафе и увезли в ИВС. Через двое суток был суд по административному делу, влепили штраф. Но в изоляторе девушку оставили еще на сутки - чтобы сообщить, что на нее завели уголовное дело. Часть 2 статьи 293 - участие в массовых беспорядках, за который грозит до 8 лет лишения свободы.

"Сначала я ее отчитала, что она, девочка, влезла в эту толпу. Но сейчас, конечно, поддерживаю дочь, переживаю за нее. Вита очень расстроена была эти месяцы, она считает обвинение несправедливым, до сих пор не верит в официальные результаты выборов", - делится мать.

И Виталия, и Денис до суда не были под стражей. Виделись по выходным, так как в будние дни парень ездил в колледж. Преподаватели о потенциальной уголовке на него знали, относились с взаимопониманием.

"Сам Денис суда не боялся, говорил, ему все равно. Жил, как и раньше", - говорят сокурсники.