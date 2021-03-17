Ср, 17.03.2021
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Санита Емберга, пользователь Twitter

Вернулась из-за границы ради любимого и сама попала в СИЗО. История белорусских Ромео и Джульетты

ФОТО: Социальные сети

Ему 17, ей 18. Оба из Бреста, учились в одном колледже. Оба сейчас за решеткой - по делу за "массовые беспорядки". "Наша нива" рассказывает историю подростков Дениса Хазея и Виталии Бондаренко. Она могла бы быть на свободе, уже уехала за границу - но узнала о суде и вернулась увидеть любимого. "Сняла жилье напротив нашего дома, чтобы посмотреть на меня - а я даже не знала. Соскучилась по семье и по своему парню, и вот сделала глупость", - вздыхает мама Наталья. 

Виталия - единственная дочь в семье. Мать - раскройщица, отец ездил на заработки в Россию. Пять лет назад во время одной из таких командировок его не стало. Что за мутная история случилась, родственникам так до конца и не известно: дело скорее закрыли, чтобы не висело.

В сельскохозяйственный колледж в Высоком (Каменецкий район) Вита поступила на двойную специальность - повар и кассир. Мать Наталья объясняет, что в брестских колледжах пришлось бы выбирать одну профессию для обучения, а дочь колебалась, поэтому поехала в соседний город. В августе она получила диплом и устроилась продавцом в брестское кафе. Правда, работала там недолго - из-за пандемии клиентов стало мало, и кафе закрылось.

С Денисом, который был на курс меньше, Вита познакомилась в колледже. Тот учился на тракториста, сварщика и водителя категории С. В Высоком оказался, когда не хватило баллов на строительный лицей в Бресте.

Денис увлекался футболом, посещал тренажерный зал. Невысокий, но крепкий, мускулистый парень. В драку первым не лез - спокоен по характеру.

"Приятный человек, позитивный. Во время учебы в школе к нему не было вопросов, вел себя образцово, никого не трогал", - вспоминают знакомые.

В июне подростки начали встречаться. Девушка подарила любимому телефон.

"Вита рассказывала, что у нее большая любовь. Показала однажды фото: "Мама, как тебе этот мальчик?" Ну симпатичный, говорю, но ведь он маленький. "Мама, ничего ты не понимаешь", - с улыбкой рассказывает мать Виталии о том заочном знакомстве. - Потом они были у нас дома раза два, заходили на чай. Забегали буквально на 20 минут: "Мама, мы голодные". Сидели на кухне, а я уходила в другую комнату, чтобы не смущать".

10 августа подростки были вместе в городе. А в конце августа Виту задержали на работе в кафе и увезли в ИВС. Через двое суток был суд по административному делу, влепили штраф. Но в изоляторе девушку оставили еще на сутки - чтобы сообщить, что на нее завели уголовное дело. Часть 2 статьи 293 - участие в массовых беспорядках, за который грозит до 8 лет лишения свободы.

"Сначала я ее отчитала, что она, девочка, влезла в эту толпу. Но сейчас, конечно, поддерживаю дочь, переживаю за нее. Вита очень расстроена была эти месяцы, она считает обвинение несправедливым, до сих пор не верит в официальные результаты выборов", - делится мать.

И Виталия, и Денис до суда не были под стражей. Виделись по выходным, так как в будние дни парень ездил в колледж. Преподаватели о потенциальной уголовке на него знали, относились с взаимопониманием.

"Сам Денис суда не боялся, говорил, ему все равно. Жил, как и раньше", - говорят сокурсники.

В конце января до начала суда Вита уехала за границу. Маме свои планы не раскрывала.

"В один день собралась и ушла. Джинсы, майку бросила в рюкзак - я подумала, она собирается к подруге. "Мама, я сидеть не буду", - сказала только.

В конце февраля она вернулась на пару дней. Сняла жилье напротив нашего дома, чтобы посмотреть на меня - а я даже не знала. Соскучилась по семье и по своему парню, и вот сделала глупость", - вздыхает Наталья.

Друзья подростков также говорят, что причиной ее возвращения стала любовь.

"Когда узнала, что Денису грозит несколько лет колонии, она сказала: я приеду, проведу тебя и дождусь".

Виталию задержали 1 марта. 10 марта осудили Дениса - три года воспитательной колонии.

По версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста он и другие обвиняемые грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы. После чего нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход для этого шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем обвиняемые "умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и штатским".

"Это была очень неожиданная новость для нашего класса. Мы с трудом поверили в произошедшее", - одноклассники парня шокированы приговором.

Виталию, вероятно, будут судить с другой партией брестчан, замеченных на протестах, - суд там рассматривает судьбы людей пачками. Решения своего девушка ждет в СИЗО №7.

"Писала, что наших писем не получает. Но подбадривает нас больше, чем мы ее. "Не плачьте, не огорчайтесь, все будет хорошо", - вспоминает слова дочери мама.

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