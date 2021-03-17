Брюссель предложил ввести в Евросоюзе единый сертификат о прививках от Covid-19

"В этом сертификате будет указываться информация о вакцинации, результатах тестов и перенесенном заболевании. В нем также будет содержаться минимальный набор данных, который будет признаваться всеми государствами ЕС", - сказала в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По мысли Еврокомиссии, обладателям таких сертификатов следовало бы разрешить ездить по Евросоюзу, не попадая в обязательный карантин.

По мере разворачивания кампании прививок таких людей становилось бы все больше, и это, как надеется Брюссель и правительства отдельных стран ЕС, поможет оживить тяжело раненую пандемией экономику, особенно - экономику стран и регионов, сильно зависящих от туризма.

Суть предложения Европейской комиссии состоит в том, чтобы страны ЕС приняли единую форму цифрового зеленого сертификата и разрешили гражданам друг друга, получившим такие сертификаты, путешествовать без ограничений.

"Теперь, когда темпы вакцинации в Европе растут, нам нужна перспектива возврата к фундаментальному праву на свободу передвижения и путешествий в Европе", - сказал лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вернер.

Еврокомиссия внесла свое предложение в Европарламент, который проведет дебаты о сертификате и примет какое-то решение, но как отнесутся к идее единого сертификата отдельные страны ЕС, за которыми в конечном счете будет последнее слово в высшем органе ЕС - Европейском совете, пока прогнозировать трудно.

За такие сертификаты выступают прежде всего страны с большой долей туризма в экономике.

Греция начала выдавать собственные цифровые сертификаты привитым от ковида еще в январе и заключила соглашение о признании сертификатов о прививках с Израилем.

Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен приходится балансировать между разными требованиями и подходами стран ЕС к вакцинации Getty Images

С другой стороны, группа стран Евросоюза во главе с Францией сомневается в осуществимости проекта - по трем основным причинам.

Во-первых, говорят скептики, "паспорта вакцинации", как их называли, когда начали обсуждать эту тему, приведут к дискриминации молодежи: прививки в первую очередь получают пожилые, они же получат и возможность путешествовать, тогда как молодежь еще долго останется сидеть по домам.

Еврокомиссия постаралась ответить на эти претензии, подчеркнув в своих предложениях, что страны ЕС не должны запрещать въезд из-за того, что у чловека нет "цифрового зеленого сертификата" - этот документ должен лишь служить подспорьем в координации борьбы с пандемией. Даже само слово "паспорт" Еврокомиссия поэтому решила не употреблять.