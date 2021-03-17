Ср, 17.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Латвия получит от ЕС 3 млн евро на поддержку пострадавшей из-за пандемии сферы культуры

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Европейская комиссия утвердила латвийский инструмент поддержки в размере 3 млн евро для помощи предприятиям в затронутой пандемией сфере культуры, сообщили агентству LETA в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

Целью этой поддержки является сокращение внезапного недостатка оборотных средств, с которым латвийские предприятия сферы культуры столкнулись из-за ограничений на проведение мероприятий.

Поддержка будет предоставлена в виде прямых грантов. На нее смогут претендовать предприятия, работающие в сфере искусства и развлечений, а также библиотеки и музеи. 

На эти средства будут компенсированы расходы предприятий с 1 января по 30 июня этого года, в том числе плата за аренду помещений, а также за коммунальные услуги, интернет и связь. 

Возможна также компенсация затрат на зарплаты и связанные с ними налоги.

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