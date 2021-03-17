Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Елгаве

В Риге за сутки было зарегистрировано 226 новых случаев заражения, всего за 14 дней в столице заразились 2367 человек.

В Даугавпилсе во вторник было констатировано 80 новых случаев заражения, и общее число зараженных за две недели достигло 424 человек. В Елгаве - 31 новый случай и 227 случаев 14 дней.

В Огрском крае за сутки было зарегистрировано 22 новых случая Covid-19, в Баусском и Лудзенском краях - по 19, в Юрмале и Кулдигском крае - по 18, в Олайнском крае - 16, а в Резекне и Баусском крае - по 15. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших в Риге - 2367, в Даугавпилсе - 424, в Елгаве - 277, в Лиепае - 273, в Юрмале - 187, в Балвском крае - 186, в Саласпилсском крае - 173, в Гулбенском крае - 151, а также в Олайнском краей - 151 житель.

В целом по Латвии кумулятивная заболеваемость за 14 суток на 100 000 жителей составляет 387,8 случая.

В 38 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 13 он превышен на 50%.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 818 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 95 420 человек, умерли 1789 человек.

За прошедшие сутки госпитализирован 61 больной Covid-19, в том числе один человек переведен из другого медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось с 693 в понедельник до 673 человек во вторник.

У 602 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 71 - в тяжелой.