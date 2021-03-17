Полеты из третьих стран в Ригу возобновят еще пять авиакомпаний

Возобновление регулярных рейсов в третьи страны планируют авиакомпания "Белавиа", которая будет осуществлять полеты в Минск, авиакомпания "Аэрофлот", которая будет летать в Москву, авиакомпания Turkish Airlines, которая будет летать в Стамбул, компания Uzbekistan Airways, которая будет осуществлять полеты в Ташкент, а также Wizz Air, которая будет летать в Киев и Кутаиси.

В аэропорту сообщили, что большинство этих авиакомпаний планируют возобновить полеты в конце марта или начале апреля, с началом летнего сезона. Однако аэропорт не прогнозирует резкого роста числа пассажиров и рейсов, ведь до 6 апреля в силе ограничение, предусматривающее, что в Латвию разрешены только поездки по существенным причинам. Кроме того, как в Латвии, так и в других странах, установлен ряд ограничений, которые усложняют путешествия.