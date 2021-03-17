Ср, 17.03.2021
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Полеты из третьих стран в Ригу возобновят еще пять авиакомпаний

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Не считая национальной авиакомпании airBaltic, которая возобновила полеты из Украины в Ригу в среду утром, в ближайшее время полеты из третьих стран в Латвию и из Латвии в третьи страны возобновят еще пять авиакомпаний, сообщили агентству LETA в аэропорту "Рига".

Возобновление регулярных рейсов в третьи страны планируют авиакомпания "Белавиа", которая будет осуществлять полеты в Минск, авиакомпания "Аэрофлот", которая будет летать в Москву, авиакомпания Turkish Airlines, которая будет летать в Стамбул, компания Uzbekistan Airways, которая будет осуществлять полеты в Ташкент, а также Wizz Air, которая будет летать в Киев и Кутаиси.

Кроме полетов в Киев, airBaltic планирует возобновить рейсы в Минск, Москву, Тбилиси, Санкт-Петербург и Тель-Авив.

В аэропорту сообщили, что большинство этих авиакомпаний планируют возобновить полеты в конце марта или начале апреля, с началом летнего сезона. Однако аэропорт не прогнозирует резкого роста числа пассажиров и рейсов, ведь до 6 апреля в силе ограничение, предусматривающее, что в Латвию разрешены только поездки по существенным причинам. Кроме того, как в Латвии, так и в других странах, установлен ряд ограничений, которые усложняют путешествия.

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