Посла России в США вызвали в Москву для консультаций по поводу того, "что делать и куда двигаться"

"Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джозефа Байдена получается, а что не очень.

Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик.

Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - говорится в заявлении министерства.

По информации ведомства, об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с Послом России в Вашингтоне.

Напомним, президент США Джозеф Байден дал интервью телеканалу ABC, в котором утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей.