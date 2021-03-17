Ср, 17.03.2021
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Санита Емберга, пользователь Twitter
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Посла России в США вызвали в Москву для консультаций по поводу того, "что делать и куда двигаться"

Анатолий Антонов ФОТО: Reuters/ScanPix

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", сообщило Министерство иностранных дел РФ.

"Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джозефа Байдена получается, а что не очень.

Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик.

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Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - говорится в заявлении министерства.

По информации ведомства, об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с Послом России в Вашингтоне.

Напомним, президент США Джозеф Байден дал интервью телеканалу ABC, в котором утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. 

 "Угу,да", - ответил Байден на вопрос журналиста Джорджа Стефанополуса, который брал у него интервью. Также президент США выразил уверенность насчет того, что Путин "заплатит" за вмешательство в выборы в США.

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