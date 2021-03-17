ВОЗ рекомендует продолжить использовать вакцину от AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения в среду рекомендовала продолжить разработанную компанией AstraZeneca вакцину от Covid-19 до дальнейших сообщений, пишет dpa.
Всемирная организация здравоохранения в среду рекомендовала продолжить разработанную компанией AstraZeneca вакцину от Covid-19 до дальнейших сообщений, пишет dpa.
"Вакцинация от Covid-19 не снижает заболеваемость или смерть по другим причинам", - сообщила ВОЗ, указав, что образование тромбов происходит часто.
"Венозная тромбоэмболия - третье по распространению заболевание сердца и сосудов в мире", - указывается в сообщении ВОЗ.
В сообщении отмечается, что комитет ВОЗ, оценивающий безопасность вакцин, тщательно оценивает данные о безопасности вакцины AstraZeneca.
"В данный момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca больше рисков, и рекомендует продолжать использовать вакцину", - говорится в сообщении.