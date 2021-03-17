ВОЗ рекомендует продолжить использовать вакцину от AstraZeneca

"Вакцинация от Covid-19 не снижает заболеваемость или смерть по другим причинам", - сообщила ВОЗ, указав, что образование тромбов происходит часто.

"Венозная тромбоэмболия - третье по распространению заболевание сердца и сосудов в мире", - указывается в сообщении ВОЗ.

В сообщении отмечается, что комитет ВОЗ, оценивающий безопасность вакцин, тщательно оценивает данные о безопасности вакцины AstraZeneca.

"Как только оценка будет завершена, ВОЗ незамедлительно предоставит общественности свои открытия", - сообщили в организации.