Ср, 17.03.2021
Немцы перестают использовать AstraZeneca, ВОЗ рекомендует продолжать. Если так будет продолжаться, наши бабушки и дедушки скорее получат не тромбы, а проблемы с сердцем из-за всей этой противоречивой информации Санита Емберга, пользователь Twitter
Санита Емберга, пользователь Twitter

ВОЗ рекомендует продолжить использовать вакцину от AstraZeneca

ФОТО: Reuters/ScanPix

Всемирная организация здравоохранения в среду рекомендовала продолжить разработанную компанией AstraZeneca вакцину от Covid-19 до дальнейших сообщений, пишет dpa.

"Вакцинация от Covid-19 не снижает заболеваемость или смерть по другим причинам", - сообщила ВОЗ, указав, что образование тромбов происходит часто.

"Венозная тромбоэмболия - третье по распространению заболевание сердца и сосудов в мире", - указывается в сообщении ВОЗ.

В сообщении отмечается, что комитет ВОЗ, оценивающий безопасность вакцин, тщательно оценивает данные о безопасности вакцины AstraZeneca.

"Как только оценка будет завершена, ВОЗ незамедлительно предоставит общественности свои открытия", - сообщили в организации.

"В данный момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca больше рисков, и рекомендует продолжать использовать вакцину", - говорится в сообщении.

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