Главное за 17 марта ⟩ Мнение ВОЗ по поводу AstraZeneca и "красная лампочка на панели управления" Павлютса

События дня:

На панели управления загорелась красная лампочка - так министр здравоохранения Даниэль Павлютс прокомментировал заболеваемость Covid-19 в Латвии. Несмотря на то, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в настоящее время снижается, семидневная заболеваемость населения увеличивается уже два дня подряд, сообщил он.

Пособие в размере 500 евро за каждого ребенка начнут выплачивать в четверг, 18 марта, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича. Второе перечисление пособий запланировано на пятницу, 19 марта, а третье - на 22 или 23 марта. Деньги семьи получат на свои счета не позднее чем в течение трех рабочих дней после осуществления перевода, пообещала министр.

На продажу в Интернете выставлен дом, где был убит адвокат Ребенок. Его друг и коллега Мартиньш Криекис сообщил, что через шесть месяцев после смерти Ребенока дела о наследовании были урегулированы - по ним все было унаследовано отцом Павла.

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об аренде жилых помещений, предусматривающие введение баланса ответственности и прав между домовладельцем и арендатором. Теперь выселить недобросовестного арендатора будет значительно проще.

Европейская комиссия перед началом туристического сезона предложила ввести в Евросоюзе единый "цифровой зеленый сертификат" - документ, по которому люди, которые сделали прививку от Covid-19, переболели им или только что сдали анализы с отрицательным результатом, смогли бы свободно ездить по континенту.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 818 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 387,8 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 7398 человек.

ВОЗ рекомендует продолжить использовать вакцину от AstraZeneca. Вакцинация от Covid-19 не снижает заболеваемость или смерть по другим причинам, сообщила ВОЗ, указав, что образование тромбов происходит часто.

Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Елгаве. В Риге за сутки было зарегистрировано 226 новых случаев заражения, всего за 14 дней в столице заразились 2367 человек. В Даугавпилсе во вторник было констатировано 80 новых случаев заражения, и общее число зараженных за две недели достигло 424 человек. В Елгаве - 31 новый случай и 227 случаев 14 дней.

Ситуация с заболеваемостью может улучшиться уже к середине весны. Об этом заявил представитель SPKC Юрий Перевощиков. По его словам, в середине апреля кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии может снизиться до 200 случаев.

В Эстонии из-за коронавируса в больницы попадает все больше молодежи. Кроме возраста госпитализированных пациентов, сократилась и продолжительность нахождения в стационаре. Одной из причин последнего стала смертность.

Что почитать, чтобы отвлечься:

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