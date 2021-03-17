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США ввели новые санкции против России

Министерство торговли США объявило о новых экспортных ограничениях против России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального и Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Применяя незаконные нервно-паралитические отравляющие вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство нарушает свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, а также подвергает своих граждан и граждан других стран смертельному риску", – говорится в заявлении Минторга США.

Санкции вступят в силу 18 марта. Ограничения коснутся экспорта и реэкспорта в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а также оборудования, технологий и программного обеспечения.

В начале марта США ввели санкции против 14 организаций из России, Германии и Швейцарии по делу Навального. В санкционный список попали 27-й научный центр Министерства обороны РФ, компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертех инструментс", "Рау фарм", "Регионснаб" и "Фармконтракт". Кроме того, в нем три организации из Германии – это ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, одна из Швейцарии – ChimConnect AG. В Вашингтоне считают, что эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

Минфин США еще раньше ввел санкции против семи российских должностных лиц, среди которых глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также в этот санкционный список попали 33-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, 27-й Научный центр Минобороны, российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 17.03.2021