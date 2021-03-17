Сгорел в автомобиле: подробности трагического происшествия в Лигатненском крае

Новая неделя началась для полицейских, медиков и пожарных с необычного вызова - в понедельник, 15 марта, незадолго до 9 часов утра они получили призыв о помощи из Лигатненского края.

Там - на дороге местного значения, которая ведет из Копес в Ратниеки, кто-то заметил сгоревший автомобиль Citroen C3. Более того, в салоне автомобиля были видны останки человека.

Начальник Цесисского участка управления Госполиции Видземского региона Алдис Паже указал, что по упомянутому факту начат уголовный процесс по факту преступного деяния против здоровья человека.

Стражи порядка указали, что увиденное свидетельствует о том, что перед тем, как загореться, автомобиль не пострадал в аварии. Кроме того, ничто из зафиксированного на месте происшествия не наводит на мысль, что погибший мог стать жертвой преступления.

Возможная личность мужчины выяснена - это, возможно, мужчина 1995 года рождения, однако для полной идентификации личности назначены экспертизы.

Несмотря на то, что стражи порядка указывают, что для следствия нет оснований думать, что водитель решил расстаться с жизнью добровольно, это одна из главных версий местных жителей.

Так, местный житель Анрийс рассказал, что погибший еще две недели назад говорил, что "не хочет больше жить и собирается покончить с собой".

По словам местных, у мужчины был и ребенок, который теперь остался без отца.

Правду о произошедшем раскроют эксперты-криминалисты и следователи, однако на данный момент это событие выглядит совсем иначе. Машина не пострадала в ДТП, водитель не пострадал в результате нападения и не пытался покончить с собой. Автомобиль просто загорелся, а сидящий в нем не успел спастись.