СПРАВКА ⟩ Почти все, что вам нужно знать о вакцине от коронавируса

Внушает ли доверие исследование вакцины?

В Европейском Союзе клинические испытания контролируются агентствами по лекарственным средствам, а в Соединенных Штатах – FDA. Их задача – контроль учреждений, в которых проводятся эксперименты, общение с испытуемыми об их правах, а также контроль экспериментаторов. Эксперименты обычно проводятся в общественных больницах и часто в рамках независимой государственной медицинской системы.

Испытания 3-й фазы проводятся с использованием метода double-blind: половине субъектов вводят физиологический раствор, другой половине – вакцину. Ни испытуемые, ни медицинский персонал не знают, что было введено. Затем в течение 3–4 месяцев наблюдают за состоянием подопытных и побочными эффектами, а также проверяются различия между двумя группами получивших инъекцию.

Больше информации можно найти на сайте Департамента лекарственных средств.

Почему следует предпочесть вакцину естественной иммунной системе?

Использование вакцины значительно безопаснее, чем полагаться на естественную иммунную систему. Дело не в ненадежности нашей иммунной системы, а в том факте, что она сталкивается с совершенно новым существом в виде SARS-CoV-2, которое зачастую мощнее и хитрее, чем иммунная система. SARS-CoV-2 – не шутка: по данным Эстонии, 7,5% диагностированных попадают в больницу, но только 0,02% случаев после вакцинации сталкиваются с серьезными последствиями. Даже если верить в силу собственной иммунной системы, среди нас есть значительное количество людей, которые не могут противостоять вирусу.

Вакцины действительно предполагают побочные эффекты, но, как правило, они значительно слабее, чем последствия Covid-19. Эти побочные эффекты также временны, а поражения, вызванные Covid, могут длиться месяцами. Есть некоторое количество людей, которые проходят через это бессимптомно, но их меньшинство. Было бы хорошо уметь прогнозировать бессимптомное течение болезни, что позволило бы избежать вакцинации и связанных с ней последствий в этом случае, но, к сожалению, такой возможности нет.

Не вакцинация приводит к перегрузке больниц и смертям. Это связано с Covid, а также с другими второстепенными причинами (когда пациенты не получают своевременного лечения). В течение последнего года мы в основном полагались на естественную иммунную систему, и к настоящему времени сложилась ситуация, когда больницы находятся в критическом состоянии. На примере других европейских стран, мы знаем, насколько мрачной может стать эта ситуация в будущем.

Правильно ли утверждение, что ранее мРНК-вакцины не производились для людей, потому что они потерпели неудачу в экспериментах на животных?

Конечно же, все новые вакцины сначала проходят испытания на животных. В западном мире агентства лекарственных средств не разрешают проводить испытания на людях, пока не будет доказана их безопасность на животных.

Ссылки на отчеты об испытаниях на животных:

Когда будет известно о том, как часто следует проводить ревакцинацию?