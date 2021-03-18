СПРАВКА ⟩ Почти все, что вам нужно знать о вакцине от коронавируса

Чувствительность показывает, сколько в среднем положительных тестов выявляет этот тест. Другими словами, тест с чувствительностью 97% обнаруживает 32 пациента из 33 инфицированных, но также отмечает одного пациента как ложно здорового.
Специфичность показывает, сколько в среднем негативных результатов выявляет тест. То есть, тест со специфичностью 99% из каждых 100 неинфицированных человек обнаруживает одного ложно инфицированного человека.
Эти цифры хороши, но есть одна большое НО. Эти цифры действительны только в том случае, если уровень вируса в организме высок. Если уровень антигенов низкий (до появления симптомов или сразу после болезни), эти тесты имеют тенденцию ошибаться.
В журнале Nature можно увидеть график точности экспресс-тестов и уровне вируса.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
Насколько велика должна быть критическая масса вакцинированных, чтобы заражение в стране /экономической зоне снизилось примерно до показателя 10 человек на 100 000?
Коллективный иммунитет обычно рассчитывается по коэффициенту R (сколько человек заражает один инфицированный). Если R низкий, низким может быть и процент вакцинированных. Covid составляет примерно 70% населения. Если появятся более жесткие штаммы, которые заражают быстрее (британский штамм) или те, которые могут заразить и вакцинированных (бразильский штамм), этот процент увеличится. Для кори R составляет около 15, поэтому для коллективного иммунитета к кори вакцинированных должно быть 95%.
Поскольку детей у нас пока вакцинировать не будут, основной упор будет сделан на ответственных взрослых.
ДРУГИЕ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Может ли разработка вакцины от Covid-19 открыть новую главу в разработке лекарств от других серьезных заболеваний (различных видов рака, ВИЧ)?
Определенно. На мой взгляд, производство действенной РНК-вакцины меняет правила игры. Возможно, мы не увидим её эффекта в ближайшие годы, но она имеет большой потенциал в качестве вакцины и от других болезней, а также в качестве лекарства (например, от рака). Подробнее об этом читайте в Tervisegeenius.
Почему еще нет вакцины против ВИЧ?
Эрик Абнер: ВИЧ обладает удивительно быстрой способностью мутировать, во много раз быстрее, чем нынешний коронавирус.
Хотя в настоящее время мы говорим об отдельных штаммах SARS-CoV-2, то в случае с ВИЧ существует более 60 больших семей штаммов, в которых присутствуют еще и мутации. В общем, ВИЧ мутирует так быстро, что при более глубоком изучении одного хронически больного пациента, мы можем найти большое количество вирусов с различными мутациями.
Эта скорость мутации также позволяет ему избегать лекарств и вакцин.
Марье Оона, доцент семейной медицины Тартуского университета: ВИЧ-инфекция - это хроническая вирусная инфекция, и позволяет ВИЧ выжить в организме именно потому, что, образно говоря, этот вирус может очень хорошо скрываться от иммунной системы (включая иммунитет, вызванный вакциной). Covid-19 - острая вирусная инфекция, и иммунитета к белку шипа вируса достаточно для защиты, поэтому использование вакцины приносит много пользы.
Может ли вакцина вызвать аутоиммунное заболевание?