Чт, 18.03.2021
В данный момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca больше рисков, и рекомендует продолжать использовать вакцину. Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения

СПРАВКА ⟩ Почти все, что вам нужно знать о вакцине от коронавируса

Вакцина от коронавируса AstraZeneca. ФОТО: CHRISTOPHE ENA/AP

Тартуский университет собрал ответы на часто встречающиеся вопросы относительно вакцин, их эффективности, скорости их разработки и всего того, что в последнее время так волнует наших сограждан, пишет Rus.Postimees.

Если не указано иное, на вопросы отвечает научный сотрудник функциональной геномики Тартуского университета Эрик Абнер.

Вакцины

Как это возможно, что вакцина против Covid-19 была разработана так быстро?

Новые вакцины были разработаны так быстро по ряду причин. Важнейшими из них были финансирование (когда денег больше, фармацевтические компании осмеливаются на большие риски при разработке вакцин) и уменьшенная бюрократическая нагрузка (разрешения выдавались в ускоренном порядке и на определенных условиях).       

Сама пандемия также играет важную роль. После предыдущей вспышки SARS (в 2003 году), в Азии также начали ускоренное производство вакцин, но испытания не продвинулись далеко. Причина проста: зараженных людей, на которых можно было бы тестировать новую вакцину, больше не было – с вирусом справились благодаря строгому карантину.

Однако в ходе настоящей пандемии были инфицированы миллионы людей, а также присутствовал общественный интерес, что позволило с лёгкостью привлечь десятки тысяч испытуемых. Благодаря этому фазы испытания на людях были завершены быстрее (не было необходимости в поиске испытуемых). Технологически в этих вакцинах ничего принципиально нового нет – эти концепции давно известны в биологии. Но следует отметить, что раньше не удавалось так быстро находить эффективного применения вакцинам.

О разработке препарата:

Испытание на животных

Первым этапом стала разработка и тестирование вакцины в лаборатории и на экспериментальных животных. Поскольку у исследователей был опыт работы с SARS, это не заняло много времени. В качестве примеров были также взяты и другие вакцины. В ускоренном порядке перешли к исследованиям на людях.        

Испытание на людях

В первой фазе испытаний на людях обычно участвуют от 20 до 40 смелых молодых людей, на которых проверяется безопасность вакцины. Проверка, само собой, осуществляется с помощью доз, во много раз превышающих инъекционные дозы, используемые на сегодняшний день.  

Во второй фазе испытаний принимают участие уже от 200 до 400 человек, тестируется количество инъекций и их объём. В этой фазе ведется наблюдение за побочными действиями и активным веществом.

В третьей фазе уже участвуют десятки тысяч человек, обычно от 30 до 40 тысяч, половине из которых вводят вакцину, а другой половине – плацебо, обычно физиологический раствор. Затем в течение 3–4 месяцев внимательно сравнивают заболеваемость и побочные эффекты в двух исследуемых группах.

Также важно отметить, что эти этапы обычно в общей сложности длятся не менее пяти лет, но на этот раз были завершены за девять месяцев. Причина проста: они разрабатывались одновременно. Первый этап еще не был завершен, как начался уже второй этап. Та же история с третьей фазой.

Конечно, за испытуемыми все еще ведется наблюдение, на данный момент они предоставляют дополнительную ценную информацию – как долго действуют антитела, как долго они обладают иммунитетом и так далее.   

Разрешение на продажу

После окончания клинических этапов подается заявление на получение разрешения на продажу, после чего, в конце концов, начинается производство вакцины.

Опять же, всё проходило в ускоренном режиме – строительство заводов началось уже на третьем этапе, а производственные линии работали на полной мощности, когда были поданы заявки в Департамент лекарственных средств.

Европейское агентство по лекарственным средствам предоставило условное разрешение на продажу новых вакцин, а это значит, что фактически вакцины все еще проходят проверку, и не будут применяться для всей популяции (например, не будут вакцинировать детей).

Условные разрешения на продажу выдаются в тех случаях, если безопасность и эффективность продукта уже доказана в ходе более масштабных исследований на людях. Кроме того, польза от нового препарата/вакцины должна быть значительно выше, чем потенциальный вред, который может возникнуть, если продукт не будет доступен. Это также означает и то, что безопасность этих вакцин проверяется каждый месяц (в случае стандартных лекарств и вакцин – один раз в год).

Безопасны ли вакцины против Covid-19?

Вакцины созданы для имитации вируса. Нам нужно ввести организм в заблуждение с помощью вакцины, создав впечатление, будто оно подвергается атаке вируса SARS-CoV-2. С помощью вакцины иммунная система учится распознавать белки шипы вируса и учится более эффективно бороться с ним.

Ни один лекарственный препарат или вакцина не безопасны на 100%. Однако можно с уверенностью сказать, что риск серьезных побочных эффектов от вакцины в сотни, если не в тысячи раз ниже, чем риск заболеть тяжелой формой вируса Covid.

Побочные эффекты, вызванные вакцинами, носят временный характер, продолжительных побочных эффектов пока не выявлено. Однако Covid-19 часто наносит долгосрочный вред организму. Таким образом, использование новых вакцин представляет собой обдуманный риск, что явно говорит в их пользу.

Каковы побочные эффекты вакцины?

После вакцинации против Covid-19 могут возникнуть проходящие легкие побочные эффекты (температура, головная боль и пр.), но такого можно ожидать от абсолютно всех вакцин. Это показывает, что иммунная система реагирует на вакцину. По сравнению с симптомами Covid-19 эти побочные эффекты кажутся пустяком.

Бывают также пугающие эффекты (например, онемение лица), но они крайне редки, проходят через день или два и не являются постоянными. Это также одна из причин, по которой вас просят оставаться рядом с врачом в течение 15 минут после вакцинации. Таким образом, врач сможет убедиться, что у вас не возникнет первичных и наиболее серьезных побочных эффектов. В этом случае врачи смогут сразу вам помочь. На сегодняшний день во всем мире введено более 300 миллионов вакцин против Covid-19, и нигде не сообщалось о масштабных опасных побочных эффектах.

Зачем мне вакцинироваться?

Это принесёт пользу как вам, так и перегруженной медицинской системе. Вакцина позволяет предотвратить серьезные заболевания и смерть. При вакцинации снижается риск развития легкой болезни (иммунитет находится в пределах 70–95%, в зависимости от вакцины и индивидуальных показателей).

Если вы вакцинированы и заболели, благодаря вакцине у вас появятся антитела против Covid-19, и ваш организм будет лучше защищен от вируса. Уровень вируса в вашем теле ниже, ваше тело выделяет меньше вирусных частиц, и шансы заразить своих близких ниже, чем у не привитого пациента.

Также стоит взглянуть на картину в целом. Со временем в обществе разовьется более высокий иммунитет, и мы сможем быстрее наладить работу школ и экономику, что позволит избежать продолжительных последствий болезни и снизить скорость появления более тяжелых штаммов.

Вакцинируют ли людей, которые уже переболели этой болезнью?

Вакцинируют также и людей, переболевших вирусом. С помощью вакцинации мы достигаем в десятки раз более высокий уровней антител, чем просто переболев вирусом. Это также обеспечивает нам более длительный иммунитет.        

Как объяснить то, что после вакцинации был получен положительный результат на коронавирус?

В самой вакцине, безусловно, нет ничего, что могло бы вызвать Covid, она содержит только очень специфические вирусные частицы, а не весь вирус. Для Pfizer это только ген белка шипа вируса (~14% вирусного генома), для заражения необходимы все двадцать генов (100% генома).

В вакцинах, используемых в Латвии, не используются целые вирусы в производственном процессе (в отличие от китайских вакцин). Эти частицы производятся/выращиваются отдельно на фабрике. Следовательно, исключено, что вакцина Pfizer сама по себе может вызвать Covid. Чтобы избежать заражения, вакцины хранят в небольших количествах (5–6 доз) и шприцы отдельно, поэтому существует небольшая вероятность того, что сами материалы каким-то образом могут содержать вирус. В случае заражения должны быть инфицированы и остальные 4-5 человек, получившие такую ​​же дозу вакцины. Однако это не осталось бы без внимания врача.

К сожалению, мы не можем сказать, откуда у человека появилось заболевание. Об этом может знать сам зараженный. Инкубационный период вируса составляет от 2 до 12 дней, поэтому возможно, что человек подвергся воздействию вируса в течение недели до получения первой вакцины.

Однако средний инкубационный период Covid составляет от 5 до 6 дней, поэтому вполне возможно, что заражение произошло в день вакцинации. Это могло произойти в больнице или другом месте, где человек мог оказаться в эти дни (общественный транспорт, магазин, лифт, общественный туалет и другие общественные места).

К сожалению, пять дней - это слишком мало для того, чтобы вакцина смогла защитить от вируса. Данные исследования 3-го этапа вакцины Pfizer показывают, что среди вакцинированных инфекция начала значительно снижаться через 12 дней после первой инъекции. Максимальная защита наступает только через неделю после второй дозы.

Какой вакцине отдать предпочтение?

Из-за отсутствия вакцин мы все равно не можем выбрать предпочтительную, поэтому не имеет значения, получим ли мы Pfizer, AstraZeneca или Moderna. Самое главное, чтобы мы как можно скорее вакцинировались.

Внушает ли доверие исследование вакцины?

В Европейском Союзе клинические испытания контролируются агентствами по лекарственным средствам, а в Соединенных Штатах – FDA. Их задача – контроль учреждений, в которых проводятся эксперименты, общение с испытуемыми об их правах, а также контроль экспериментаторов. Эксперименты обычно проводятся в общественных больницах и часто в рамках независимой государственной медицинской системы.

Испытания 3-й фазы проводятся с использованием метода double-blind: половине субъектов вводят физиологический раствор, другой половине – вакцину. Ни испытуемые, ни медицинский персонал не знают, что было введено. Затем в течение 3–4 месяцев наблюдают за состоянием подопытных и побочными эффектами, а также проверяются различия между двумя группами получивших инъекцию.

Больше информации можно найти на сайте Департамента лекарственных средств.

Почему следует предпочесть вакцину естественной иммунной системе?

Использование вакцины значительно безопаснее, чем полагаться на естественную иммунную систему. Дело не в ненадежности нашей иммунной системы, а в том факте, что она сталкивается с совершенно новым существом в виде SARS-CoV-2, которое зачастую мощнее и хитрее, чем иммунная система. SARS-CoV-2 – не шутка: по данным Эстонии, 7,5% диагностированных попадают в больницу, но только 0,02% случаев после вакцинации сталкиваются с серьезными последствиями. Даже если верить в силу собственной иммунной системы, среди нас есть значительное количество людей, которые не могут противостоять вирусу.

Вакцины действительно предполагают побочные эффекты, но, как правило, они значительно слабее, чем последствия Covid-19. Эти побочные эффекты также временны, а поражения, вызванные Covid, могут длиться месяцами. Есть некоторое количество людей, которые проходят через это бессимптомно, но их меньшинство. Было бы хорошо уметь прогнозировать бессимптомное течение болезни, что позволило бы избежать вакцинации и связанных с ней последствий в этом случае, но, к сожалению, такой возможности нет.

Не вакцинация приводит к перегрузке больниц и смертям. Это связано с Covid, а также с другими второстепенными причинами (когда пациенты не получают своевременного лечения). В течение последнего года мы в основном полагались на естественную иммунную систему, и к настоящему времени сложилась ситуация, когда больницы находятся в критическом состоянии. На примере других европейских стран, мы знаем, насколько мрачной может стать эта ситуация в будущем.

Правильно ли утверждение, что ранее мРНК-вакцины не производились для людей, потому что они потерпели неудачу в экспериментах на животных?

Конечно же, все новые вакцины сначала проходят испытания на животных. В западном мире агентства лекарственных средств не разрешают проводить испытания на людях, пока не будет доказана их безопасность на животных.          

Ссылки на отчеты об испытаниях на животных:

Вакцина Pfizer на мышах и макаках 

Вакцина Moderna на мышах

Вакцина Moderna на макаках

Когда будет известно о том, как часто следует проводить ревакцинацию?

Это можно будет узнать только в ходе наблюдений. В обнародованных отчетах об испытаниях на животных указано, что иммунитет сохраняется, по крайней мере, шесть месяцев. Результаты исследований на людях пока не обнародованы. Есть надежда, что, если штаммы существенно не изменятся, ревакцинацию следует проводить каждые 1–2 года. К сожалению, это покажет время...

Почему вакцина вызывает побочные эффекты?

Лийс Блевинс: Наличие одного или нескольких подобных гриппу симптомов (усталость, головная боль, мышечные боли, лихорадка и так далее) после вакцинации указывает на иммунный ответ организма на вирус, которого на самом деле в нем нет. В этом и заключается прелесть вакцин – они позволяют переболеть болезнью в очень лёгкой форме (и создать иммунную память), не сталкиваясь с настоящим вирусом.

С точки зрения известных респираторных заболеваний, таких как грипп и Covid, симптомы в значительной степени связаны с иммунным ответом организма на вирус, а не с повреждением клеток и тканей, непосредственно вызванным вирусом. Поэтому, говоря об иммунитете, вместо слов "слабый" и "сильный" скорее следует использовать слово "адекватный", поскольку чрезмерная реакция иммунной системы, безусловно, является нежелательной.

Именно эта чрезмерная реакция иммунной системы ответственна за серьезные аллергии, а также очень редкую гиперчувствительность к вакцинам. К счастью, эту чрезмерную реакцию (анафилактическую реакцию) можно быстро снизить путем инъекции гормона, который используется, например, для уменьшения аллергической реакции на орехи и пчел (эпинефрин или адреналин).

Можно ли вакцинировать от Covid-19 в случае наличия аутоиммунного заболевания?

Кай Кисанд, профессор клеточной иммунологии Тартуского университета: Получатели биологического лечения не вакцинируются живыми вакцинами. Вакцины Covid-19 не являются живыми и поэтому безопасны в случае получения биологического лечения.

Зачем мне вакцинироваться, если продолжительность защиты вакцины не известна?

При исследованиях вакцин на людях отслеживают три вещи: безопасность, эффективность и продолжительность действия.

На сегодняшний день безопасность хорошо доказана, как на основе текущих исследований, так и ежедневных данных (на сегодняшний день во всем мире введено 312 миллионов доз вакцины). Современные вакцины не имеют продолжительных побочных эффектов.

Исследованиями также относительно хорошо установлена ​​и эффективность. Показатели эффективности могут незначительно отличаться в разных слоях общества, но общеизвестно, что новые вакцины работают либо очень хорошо (AZ и J&J), либо отлично (Pfizer и Moderna).

Конечно, за участниками этих исследований будут вести наблюдение в течение следующих лет, на основе этого будет определена и продолжительность действия вакцины. Вот почему новые вакцины подлежат условному разрешению на продажу и подлежат более строгому мониторингу, чем обычные вакцины.

Поскольку вопрос о продолжительности действия вакцины в условиях сегодняшнего кризиса не является первостепенным, вакцинация рекомендуется. Время покажет, как долго будет продолжаться действие вакцины (скорее всего, 1–2 года).

У человека, не страдающего аллергией или побочными эффектами на другие лекарства, скорее всего, не возникнет каких-либо особых побочных эффектов от вакцины?

У людей после вакцинации обычно наблюдаются умеренные симптомы. Конечно, существует небольшая вероятность того, что организм не контактировал с каким-либо компонентом вакцины и возникла реакция, но это также причина, по которой врачи просят людей подождать около 15 минут после вакцинации за дверью кабинета. Эти случаи острых реакций очень редки.

Почему вакцину вводят в мышцу руки, а не в ягодицу, где это менее болезненно?

Марье Оона, доцент семейной медицины Тартуского университета: Инъекция в ягодицу так же болезненна/не болезненна, как и в мышцу плеча, на самом деле нет никакой разницы (когда-то параллельно с учебой я работала медсестрой, и скорее сказала бы, что уколы в ягодицу причиняли людям больше боли). Вакцина от Covid-19 предназначена для внутримышечного введения, в области ягодиц вакцина может беспрепятственно проникнуть в жировую ткань, и тогда вакцина будет менее эффективной. Вакцина, вводимая в мышцу плеча или бедра, более эффективна, чем инъекция в область ягодиц.

Вызывает ли вакцина от Covid бесплодие?

Марье Оона, доцент семейной медицины Тартуского университета: Истории о бесплодии не имеют под собой никаких оснований. Напротив, одним из условий включения вакцины против коронавируса в клиническое испытание было то, что испытуемый не планировал забеременеть во время исследования, но все же были случаи беременности.

Почему вакцина AstraZeneca вызывает больше побочных эффектов, чем другие?

В случае Pfizer и Moderna после второй инъекции должно быть больше реакций. Это логично, потому что к этому времени иммунная система уже научилась бороться с белком шипа вируса и начинает полную атаку вируса.

Считается, что наиболее частые реакции на AstraZeneca после первой вакцинации вызваны именно аденовирусом. Природные аденовирусы как правило вызывают легкие простудные заболевания. Возможно, наша иммунная система ошибочно распознает более ранний патоген в виде аденовируса AstraZeneca и начинает атаку.

Как появляется иммунитет после вакцины мРНК?

Последовательность этого процесса такова:

> В тело вводится доза вакцины.

> Вакцина проникает в мышечные клетки плеча человека.

> Мышечные клетки начинают производить собственный белок шип вируса и выводить его.

> Клетки иммунной системы патрулируют в теле и ищут чужеродные белки и организмы. Поскольку они никогда раньше не сталкивались с такими белками шипа вируса, их распознают как угрозу.

> Начинается атака. В иммунной системе находится много разных клеток, каждая из которых выполняет разные функции. Некоторые клетки начинают устранять нового нападающего, а некоторые могут даже атаковать вакцинированные клетки (побочным эффектом является боль в месте инъекции). В некоторых случаях иммунная система может чрезмерно отреагировать и попросить повысить температуру тела (также очень частый побочный эффект).

> Далее, важную роль играют иммунные клетки, которые отвечают за знакомство с этими чужеродными вирусными частицами (дендритные клетки). Дендритные клетки, в свою очередь, перемещаются в наши лимфатические узлы, где расположены основные борцы нашей иммунной системы, а также клетки, отвечающие за иммунную память. Дендритные клетки также «знакомят» нового агрессора, находящимся в лимфатических узлах клеткам (белок шипа вируса).

> Бойцы будут размножаться против белка шипа вируса, и против него будут вырабатываться антитела. Это также является причиной увеличения лимфатических узлов (как при вакцинации, так и при заболевании).

> Весь этот процесс занимает несколько недель. Однако к этому времени РНК в самой вакцине обычно уже расщепляется в организме, поэтому новые избыточные белки шипа вируса не образуются. Иммунная система успокаивается. Кроме того, достигается лёгкий первичный иммунитет.

> Вторая доза вакцины напоминает иммунной системе о том, что лениться нельзя. Для иммунной системы создается впечатление, что белки шипа – это чужеродные молекулы, с которыми организм постоянно сталкивается, и против которых необходимо выстроить долговременную память.

> Однако в следующий раз, когда вирус попадет в организм, белки шипа на поверхности вируса будут распознаны намного быстрее. В организме уже есть антитела и клетки, необходимые для борьбы с вирусом.

БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ

Можно ли вакцинироваться во время беременности?

Согласно медицинской этике, безопасность каждого нового лекарственного препарата и вакцины должна быть сначала доказана. Первоначальные клинические испытания вакцин всегда проводятся на здоровых взрослых, поэтому с немедленной вакцинацией других групп людей не спешат, в том числе, например, беременных женщин и несовершеннолетних.

Не было доказано, что новые вакцины опасны, но они показали, что безопасны и эффективны. Поэтому первые клинические испытания на беременных женщинах уже начались. Однако для получения этих результатов потребуется некоторое время. Поскольку беременные матери подвергаются несколько более высокому риску серьезного заболевания Covid-19, есть надежда, что новые вакцины покажут свою эффективность и для беременных матерей.

С биологической точки зрения нет ни одной причины, по которой новые вакцины должны отрицательно повлиять на беременность или плод. По этим вопросам обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Можно ли вакцинироваться во время кормления грудью?

Уку Хальясорг, научный сотрудник молекулярной иммунологии Тартуского университета: Известно, что грудное молоко содержит значительное количество антител, которые обеспечивают ребенку некоторую защиту от патогенов, с которыми мать находилась в постоянном или недавнем контакте.

Если вакцинация вызывает у кормящей матери ответ антител, ребенок также получает некоторую защиту. Недавняя статья, не прошедшая рецензирование, подтверждает это: как и в случае с другими циркулирующими материнскими антителами, антитела против Covid-19 передаются от вакцинированной матери ребенку.

Являются ли вакцины мРНК генной терапией, которая может нанести вред плоду или препятствовать беременности?

С точки зрения биологии, нет никаких оснований полагать, что вакцины с мРНК влияют на наши гены или вредят плоду/беременности.

РНК - это не ДНК, и любые части РНК не интегрируются случайным образом в нашу ДНК. В противном случае геномы наших клеток были бы полны генов из разных овощей. В РНК нет ничего нового и мистического, это совершенно нормальная часть работы нашего организма. Абсолютно все живое имеет «естественную» РНК. В среднем человеческое тело содержит столько же РНК, сколько ДНК.

РНК в организме человека нестабильна и относительно быстро расщепляется. В вакцинах используется модифицированная РНК, но для нашего организма это тоже не новость. Это просто продлевает срок службы вакцины РНК на несколько дней. Если бы РНК была стабильной, нам не потребовались бы многократные инъекции.

Вакцина вводится в мышцу, поэтому она не распространяется широко по телу. По своей природе липидные оболочки вакцин очень липкие и аппетитные для клеток, поэтому они втягиваются в них при первой же возможности. Значительное количество вакцины не должно достигать яичников. Яйцеклетки – это скорее «спящие клетки». У них очень низкий расход энергии, а их ДНК и хромосомы плотно упакованы. Это снижает вероятность того, что РНК может проникнуть в клетку, оттуда достичь ядра ​​клетки, а затем интегрироваться в «открытую» ДНК. Хотя в биологии существуют механизмы для включения РНК в ДНК, это намного сложнее и требует дополнительных механизмов, которых, безусловно, нет в вакцинах.

Если бы генная терапия была такой простой, нам не пришлось бы так беспокоиться о лечении генетических заболеваний.

ПЕРЕНОС ВИРУСА

Переносит ли вирус человек, который переболел болезнью и не заболеет ли он повторно?

Нет никаких доказательств за или против. В ходе научных экспериментов такие доказательства собрать очень сложно. Для этого необходимо переболевших людей заразить вирусом в лаборатории, и с этической точки зрения это, безусловно, очень смутная область. Если бы мы собирали эти данные от случайных переболевших, то какого-либо заключения из этого сделать было бы нельзя, поскольку присутствует слишком много вариабельности – где они получили вирус, какому количеству вируса они подверглись, когда был этот контакт, как долго длился контакт, какие штаммы присутствовали, какова была предыдущая болезнь, индивидуальные характеристики, уровни антител и так далее.

Существует риск, что человек, переболевший заболеванием (или вакцинирован) может быть его переносчиком. Биология – это бесконечный процесс. Размножение и распространение вируса в нашем организм не происходит в одно мгновение, он выстраивается постепенно.

Если в уже перенесший болезнь/вакцинированный организм вирус попадает повторно, он может начать быстро размножаться. Иммунная система также может не сразу заметить новую инфекцию и отреагировать. Особенно, когда уровень антител уже начал понемногу спадать. Таким образом, может появиться временное окно, где вирус вырабатывается в организме инфицированного человека, он может даже вводить его в организм на каком-то уровне, но иммунная система еще не остановила процесс.

Риск передачи такого заболевания был бы во много раз ниже, чем у первого пациента, но тем не менее, во время пандемии, мы должны придерживаться более консервативной позиции с биологической точки зрения.

Являются ли какие-либо новые штаммы более летальными и вызывают у инфицированных более тяжелое заболевание?

Новые штаммы вызывают рост заболеваемости, что в свою очередь приводит к увеличению числа больничных случаев, что на уровне общества, в свою очередь, приводит к большему количеству смертей.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА АНТИТЕЛА

Насколько точны или неточны экспресс-тесты на антигены?

Это, конечно, зависит от теста, но в течение года они значительно улучшились. В экспресс-тестах на антигены обычно отмечают чувствительность (sensitivity) и специфичность (specificity).      

Чувствительность показывает, сколько в среднем положительных тестов выявляет этот тест. Другими словами, тест с чувствительностью 97% обнаруживает 32 пациента из 33 инфицированных, но также отмечает одного пациента как ложно здорового.      

Специфичность показывает, сколько в среднем негативных результатов выявляет тест. То есть, тест со специфичностью 99% из каждых 100 неинфицированных человек обнаруживает одного ложно инфицированного человека.

Эти цифры хороши, но есть одна большое НО. Эти цифры действительны только в том случае, если уровень вируса в организме высок. Если уровень антигенов низкий (до появления симптомов или сразу после болезни), эти тесты имеют тенденцию ошибаться.

В журнале Nature можно увидеть график точности экспресс-тестов и уровне вируса.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Насколько велика должна быть критическая масса вакцинированных, чтобы заражение в стране /экономической зоне снизилось примерно до показателя 10 человек на 100 000?

Коллективный иммунитет обычно рассчитывается по коэффициенту R (сколько человек заражает один инфицированный). Если R низкий, низким может быть и процент вакцинированных. Covid составляет примерно 70% населения. Если появятся более жесткие штаммы, которые заражают быстрее (британский штамм) или те, которые могут заразить и вакцинированных (бразильский штамм), этот процент увеличится. Для кори R составляет около 15, поэтому для коллективного иммунитета к кори вакцинированных должно быть 95%.

Поскольку детей у нас пока вакцинировать не будут, основной упор будет сделан на ответственных взрослых.

ДРУГИЕ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Может ли разработка вакцины от Covid-19 открыть новую главу в разработке лекарств от других серьезных заболеваний (различных видов рака, ВИЧ)?

Определенно. На мой взгляд, производство действенной РНК-вакцины меняет правила игры. Возможно, мы не увидим её эффекта в ближайшие годы, но она имеет большой потенциал в качестве вакцины и от других болезней, а также в качестве лекарства (например, от рака). Подробнее об этом читайте в Tervisegeenius.

Почему еще нет вакцины против ВИЧ?

Эрик Абнер: ВИЧ обладает удивительно быстрой способностью мутировать, во много раз быстрее, чем нынешний коронавирус.

Хотя в настоящее время мы говорим об отдельных штаммах SARS-CoV-2, то в случае с ВИЧ существует более 60 больших семей штаммов, в которых присутствуют еще и мутации. В общем, ВИЧ мутирует так быстро, что при более глубоком изучении одного хронически больного пациента, мы можем найти большое количество вирусов с различными мутациями.

Эта скорость мутации также позволяет ему избегать лекарств и вакцин.

Марье Оона, доцент семейной медицины Тартуского университета: ВИЧ-инфекция - это хроническая вирусная инфекция, и позволяет ВИЧ выжить в организме именно потому, что, образно говоря, этот вирус может очень хорошо скрываться от иммунной системы (включая иммунитет, вызванный вакциной). Covid-19 - острая вирусная инфекция, и иммунитета к белку шипа вируса достаточно для защиты, поэтому использование вакцины приносит много пользы.

Может ли вакцина вызвать аутоиммунное заболевание?

Кай Кисанд, профессор клеточной иммунологии Тартуского университета: Считается, что вирусы являются возбудителями нескольких аутоиммунных заболеваний. Они либо остаются относительно тихо спрятанными где-то таким образом, чтобы иммунная система не могла полностью избавиться от них, но они все же стимулируют иммунную систему, так что их собственные ткани повреждаются. Другая возможность состоит в том, что вирус и его клетки имеют похожие компоненты. Такие перекрестные реакции или, как говорят, «молекулярная мимикрия» случаются, но, к счастью, не очень часто. Следовательно, теоретически возможно, что заболевание, вызванное вирусом, также может быть вызвано и вакциной.

Но поскольку новый коронавирус очень заразен и не вакцинированные люди с большой долей вероятности в какой-то момент переболеют вирусом, важно сравнить, каковы риски в том или ином случае. Сам вирус содержит намного больше компонентов, чем вакцина, поэтому вероятность перекрестных реакций намного выше. Также вирусная инфекция вызывает гибель множества различных клеток, высвобождая компоненты тела таким образом, чтобы привлечь внимание иммунной системы и вызвать аутоиммунную реакцию. Таким образом, риск развития аутоиммунного заболевания после вакцинации намного ниже, чем после вирусного заболевания.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Что означает "ложноположительный результат" при методе ПЦР?

Ложноположительный результат - это случай, когда образец на самом деле не содержит вирусного генетического материала, но по какой-то технической причине все же дает положительный сигнал. Исходя из моего предыдущего опыта работы в исследовательской лаборатории, я могу сказать, что ложноположительные результаты ПЦР возникают только из-за человеческой ошибки.

То ли каким-то образом загрязнен образец или материал, использованный для проведения теста, был как-то подвержен воздействию вируса. То ли в качестве альтернативы сам проводящий анализ человек подвергся воздействию вируса, и это испортит результат.

Чтобы избежать таких ситуаций, контрольные образцы берутся абсолютно в каждом тесте ПЦР - например, пустой образец со всеми компонентами, необходимыми для ПЦР, но без добавления образца, взятого у человека, только вода. Если такой образец дает положительный сигнал, это указывает на какое-то загрязнение в лаборатории, и весь процесс необходимо начать заново. В качестве примера можно представить рентгеновский снимок легких, сделанный без участия пациента – если на изображении присутствует дымка, значит, проблема в аппарате/окружающей среде.

Диагностические лаборатории также подлежат государственному аудиту, в ходе которого проверяется соответствие требованиям. По моим данным, в Эстонии не было широко распространенных проблем с ложноположительными результатами, так как они всегда быстро выявляются с помощью контрольных образцов.

Известно, что тест ПЦР может дать положительный результат вплоть до 90 дней после выздоровления. А именно, остатки вируса все еще могут оставаться в организме, которые и обнаруживаются с помощью ПЦР. Таким образом, вполне возможно, что человек на самом деле уже незаметно или бессимптомно переболел и его направляют на десятидневный карантин. Я не могу сказать, насколько распространены такие случаи. В целом, людей по-прежнему направляют на ПЦР по наличию симптомов.

Тем, кто хочет пройти повторный тест, я бы порекомендовал пройти тест на антигены и антитела. От теста ПЦР, вероятнее всего пользы не будет. Этими двумя методами можно косвенно определять присутствие вируса, но они не зависят напрямую от вирусной РНК. Более того, вы также сможете узнать свой уровень антител на момент заражения, таким образом проследить за снижением этого уровня в течение времени.

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