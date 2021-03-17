ДТП на ровном месте: на Румбуле водитель читал на телефоне сообщения и врезался в другую машину

Машины в результате этого ДТП оказались сильно повреждены. Авария могла завершиться с еще более серьезными последствиями, если бы все сидевшие в Toyota не были пристегнутыми.

Причина, по которой водитель микроавтобуса Renault врезался в едущий впереди автомобиль, известна. Водитель во время движения смотрел в экран мобильного телефона.

"Человек сам признал, что в телефоне - он сам не отрицает, читал сообщение. Это машина фирмы, бусик для доставки заказов, развозит товары, читал сообщения", - рассказал пассажир Toyota Марек. 4

В машине Марек был пассажиром, за рулем находилась его жена, а сзади сидели двое несовершеннолетних детей. Семья спокойно ехала домой, чтобы отпраздновать семейный праздник.

Пока вовлеченные в аварию ждали появления полиции, на улице Маскавас возникла основательная пробка, так как фактически обе полосы были блокированы.

Длинный ряд машина начал двигаться вперед только после того, как стражи порядка зафиксировали ДТП и позволили владельцам переместить свои транспортные средства на обочину.