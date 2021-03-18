В бар по вакцинному паспорту. Как Израиль может стать моделью будущего мироустройства

"Мы не верим этому правительству, мы не доверяем соглашению с Pfizer, мы не знаем, что внутри [пробирок]. Такое ощущение, что нас сделали частью самого большого эксперимента в истории человечества, - считает 41-летний израильский журналист Арнон Маоз. - Эта ситуация не вызывает доверия, наше правительство лжет".

В начале марта организация "Аншей Эмэт" ("Люди правды"), выступающая против вакцинации, подала иск против властей Израиля в Международный уголовный суд. В нем истцы заявляют, что израильское правительство всеми правдами и неправдами вынуждает население страны прививаться, и тем самым совершает преступление против человечности, согласно нюрнбергскому кодексу, по которому нацистских преступников судили за проведение медицинских экспериментов над живыми людьми.

"Мы не подопытные кролики" и "Моя медицинская карта принадлежит только мне" - написано на плакатах противников вакцинации и введения "зеленых паспортов" Getty Images

Противники также напоминают, что "зеленый паспорт" выдается только на полгода. А что потом? Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно давал понять, что хочет подготовить страну к необходимости вакцинироваться два раза в год-полтора.

"Никто не знает, сколько продлится действие вакцины, но у нас есть все основания полагать, что оно не закончится в июле, и это вселяет оптимизм", - говорит профессор Джонатан Халеви, глава медицинского центра Shaarei Zedek. По его мнению, следующая вакцинация не понадобится до 2022 года.

На фоне таких заявлений противники прививок говорят, что "зеленый паспорт" - не что иное, как инструмент принуждения к вакцинации, потому что прожить без него длительное время будет затруднительно.

"В государстве Израиль нет и не будет обязательной вакцинации. Тот, кто отказывается от вакцинации, - имеет на это право. Также не будет никаких индивидуальных санкций против тех, кто не вакцинирован. Нужно понимать, что вакцинироваться - это огромная привилегия для всех нас, которую многие страны мира еще не получили", - успокаивает сограждан министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн.

Однако учительница из Тель-Авива Наталья Золотарь подтверждает, что в сфере образования попытки принуждения учителей к прививкам были.

"Недели три назад нам было сказано, что непривитые учителя не будут допускаться к работе. С тех пор министерство образования изменило тактику на мягкое давление, назовем это так. Сейчас они взывают к нашему гражданскому долгу через какие-то ролики и беседы", - говорит Наталья в интервью Би-би-си.

По ее словам, руководство школ спрашивает о наличии или отсутствии вакцинации, но от уроков пока не отстраняет - по крайней мере, в ее регионе. В других городах могут действовать другие правила, потому что решения принимаются на муниципальном уровне.