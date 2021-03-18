Премьеры трех земель Германии похвалили вакцину Sputnik V

На фоне приостановки применения в Европе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в среду, 17 марта, главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ позитивно отозвались о российском препарате Sputnik V ("Спутник V").

Так, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил, что Россия как "великая страна в области науки", несомненно, в состоянии производить эффективную вакцину. При этом политик высказал мнение, что препарат Sputnik V следует зарегистрировать и для применения в ЕС.

Со своей стороны, глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) отметил, что считает важным тот факт, что в Европе наконец-то активно начали обсуждать тему Sputnik V. С точки зрения Рамелова, зависимость от вакцины AstraZeneca делает кампанию по вакцинации населения в Германии уязвимой. "Я не хочу регистрации вакцины по политическим причинам, но я не хочу и того, чтобы вакцину отвергали по политическим причинам", - подчеркнул левый политик. При этом премьер Тюрингии пообещал, что задействует свои связи с Россией, чтобы найти ответы на вопросы, связанные с регистрацией препарата в ЕС.

Возможность производства вакцины Sputnik V в Германии

В свою очередь, глава правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) указал, что "происхождение вакцины не играет роли, когда речь идет о здоровье людей". "В борьбе против пандемии коронавируса нужно пользоваться любой вакциной, если она безопасна и эффективна", - резюмировал политик. При этом Хазелофф добавил, что сам был в детстве привит советской вакциной от полиомиелита и "считает это абсолютно нормальным".

Ранее пресс-секретарь Хазелоффа пообещал господдержку фармацевтической компании IDT Biologika в городе Дессау, "если она захочет выпускать российскую вакцину и если та будет зарегистрирована в ЕС". Тем самым было официально подтверждено, что эта фирма получила соответствующий запрос из Москвы.

Приостановка использования вакцины AstraZeneca в ЕС

Целый ряд европейских стран, в том числе Германия, приостановили использование британско-шведской вакцины AstraZeneca для иммунизации населения против COVID-19 потому, что у нескольких пациентов развился тромбоз в период, совпавший по времени с получением ими прививки.

В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.