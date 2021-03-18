Латвия готовится к ЧМ по хоккею: финансирование, проделанная работа и планы

В пресс-конференции приняли участие: Министр образования и науки Илга Шуплинска

Заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгарс Северс

Президент Федерации хоккея Айгарс Калвитис

Генеральный секретарь ЛХФ Виестурс Козиолс

Представитель оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис

Напомним, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) определила Латвию единственным местом проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что все 16 команд будут размещены в одной гостинице, а основным стадионом турнира станет "Арена Рига". Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.

Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и два четвертьфинала.

С учётом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, IIHF при необходимости сможет реализовать концепцию "пузыря".

Также сообщается, что в случае улучшения ситуации с Covid-19 в Латвии IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трёх дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны.

Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, однако на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента Совет IIHF решил не проводить турнир в Минске. 1

Новое место проведения турнира выбиралось из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).