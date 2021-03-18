Латвия готовится к ЧМ по хоккею: финансирование, проделанная работа и планы
В четверг, 18 марта, Министерство образования и науки провело пресс-конференцию о проделанной и предстоящей работе в связи с подготовкой к чемпионату мира по хоккею.
В четверг, 18 марта, Министерство образования и науки провело пресс-конференцию о проделанной и предстоящей работе в связи с подготовкой к чемпионату мира по хоккею.
В пресс-конференции приняли участие:
Напомним, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) определила Латвию единственным местом проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что все 16 команд будут размещены в одной гостинице, а основным стадионом турнира станет "Арена Рига". Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.
Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и два четвертьфинала.
С учётом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, IIHF при необходимости сможет реализовать концепцию "пузыря".
Также сообщается, что в случае улучшения ситуации с Covid-19 в Латвии IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трёх дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны.
Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, однако на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента Совет IIHF решил не проводить турнир в Минске.
Новое место проведения турнира выбиралось из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).
Чемпионат мира пройдёт с 21 мая по 6 июня.