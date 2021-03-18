Фото ⟩ Госполиция конфисковала крупнейшую в истории Латвии партию гашиша

Стоимость наркотика на нелегальном рынке оценивается в 4,5 млн евро оптом или 15 млн евро в розницу. По данным полиции, груз гашиша мог предназначаться для восточноевропейского рынка.

В рамках уголовного дела задержаны два человека, в том числе житель Латвии. 4

Как сообщила Гжибовска, 12 марта сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции в сотрудничестве с налогово-таможенной полицией Службы государственных доходов остановили на шоссе Рига-Даугавпилс возле Екабпилса грузовик с полуприцепом с литовскими номерами. По подозрению в обороте наркотических веществ был задержан водитель грузовика - житель Литвы 1964 г. рожд.

Одновременно полиция провела операцию в Риге, где по месту жительства был задержан второй подозреваемый - житель Латвии 1972 г. рожд. 4

В ходе обыска грузовика в грузе плит из искусственного камня были обнаружены тайники, в которых были спрятаны пакеты с гашишем. В целом обнаружено около 1000 кг гашиша, но точное количество будет известно после окончания экспертизы.

Как заявил начальник 2-го отдела управления по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш, это самый крупный груз гашиша, задержанный в Латвии. По данным полиции, он предназначался для зарубежного рынка.

Галерея: Госполиция конфисковала 1000 кг гашиша

"За последние десять лет в Латвии мы задержали несколько грузов гашиша, которые транспортировались за рубеж. Не секрет, что конечным рынком таких крупных грузов является не Латвия. В частности, этот груз, скорее всего, предназначался для восточноевропейских стран", - сказал Радзиньш.

По факту перевозки наркотиков в крупном объеме начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 253.1 и ч. 3 ст. 190.1 Уголовного закона, виновным грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Задержанные находятся под арестом.

После восстановления независимости Латвии самый большой груз наркотиков был обнаружен в январе 2019 года в Кокнесском крае - свыше 2 тонн кокаина.