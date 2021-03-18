Думпис прогнозирует рост заболеваемости Covid-19 и призывает думать об усилении ограничений

"Если посмотреть на кумулятивную заболеваемость за семь дней, то этот показатель довольно значителен. Проще говоря, это означает, что в прошлые вторник и среду было меньше случаев [заболевания], чем в эти вторник и среду, значительно меньше, поэтому мы с тревогой ждем, что будет в ближайшие дни и на следующей неделе", - сказал инфекционист.

На вопрос, означает ли это, что в Латвии прогнозируется резкий рост заболеваемости, Думпис ответил, что "рост заболеваемости будет, потому что это происходит практически во всех странах".

По мнению представителя Минздрава, чтобы реагировать на ожидаемый рост заболеваемости, "многое нужно закрыть, если мы не хотим повторить эстонский сценарий".

Комментируя высказывания отдельных политиков о том, что ограничения из-за Covid-19 нужно сделать более "логичными" или частично смягчить, Думпис ответил, что сейчас нельзя об этом говорить. "Мы можем говорить только об усилении ограничений", - сказал он.