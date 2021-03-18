Чт, 18.03.2021
В данный момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca больше рисков, и рекомендует продолжать использовать вакцину. Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения

Фото ⟩ Овчарка угнала джип и врезалась в галерею

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/KELENY

В городе Стерджен-Бэй, штата Висконсине (США) австралийская овчарка по кличке Кэлли "угнала" машину хозяина, а после врезалась на ней в художественную галерею. Об этом сообщает NBC12.

Хозяин собаки припарковался на улице, поставил свой джип на ручной тормоз и отправился в булочную. Пока Кэлли была одна в салоне, она как-то смогла снять автомобиль с ручника и проехать несколько метров - пока не врезалась в здание галереи. К счастью, никто не пострадал. 

It's not every day that a dog drives a Jeep across traffic and right in to your business! 😂 ...a lil shook but saved by a big chunk of smokey quartz! Thankfully no one was injured. ♡

Опубликовано The Pearl of Door County Суббота, 13 марта 2021 г.

Владелец галереи опубликовала снимки происшествия в Facebook и пошутила, что, если собака в следующий раз позовет друзей, то лучше будет хотя бы войти через дверь.

НАВЕРХ
Back