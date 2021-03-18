Фото ⟩ Овчарка угнала джип и врезалась в галерею

Хозяин собаки припарковался на улице, поставил свой джип на ручной тормоз и отправился в булочную. Пока Кэлли была одна в салоне, она как-то смогла снять автомобиль с ручника и проехать несколько метров - пока не врезалась в здание галереи. К счастью, никто не пострадал.