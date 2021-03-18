Нет уверенности в том, что новые ограничения будут соблюдаться

"Зная, как у нас обстоит дело с соблюдением ограничений, у меня нет большой уверенности в том, что новые требования будут соблюдаться", - говорит главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

Если не брать во внимание уроки Эстонии, где с января очень быстро растет заболеваемость, это станет ошибкой, которая лишит латвийцев возможности провести лето без ограничений. Гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгелсоне отмечает, что частный сектор возможностью удаленной работы активно пользовался уже до этого, тогда как общественный сектор действовал медленнее. Чтобы это изменить, в государственных и муниципальных учреждениях в дальнейшем вводятся строгие ограничения на очную работу. Добросовестное выполнение требований будет зависеть только от работодателей, потому что внешний контроль пока не планируется, указали в Государственной канцелярии.