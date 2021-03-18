Чт, 18.03.2021
Занятия формального и неформального обучения на открытом воздухе не заменяют основной образовательный процесс. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки
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Нет уверенности в том, что новые ограничения будут соблюдаться

Люди в масках. Фото иллюстративное. ФОТО: Jaap Arriens/Zumapress.com

На этой неделе вступают в силу введенные правительством новые ограничения на очную работу и посещение детских садов, а также меры контроля за въезжающими, но есть опасения, что они не принесут ожидаемого результата, так как для большинства ограничений не предусмотрено никаких механизмов контроля.

"Зная, как у нас обстоит дело с соблюдением ограничений, у меня нет большой уверенности в том, что новые требования будут соблюдаться", - говорит главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

Наблюдающийся в настоящее время небольшой спад заболеваемости может оказаться кратковременным, и Думпис предупреждает, что нельзя исключать третьей волны коронавируса.

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Если не брать во внимание уроки Эстонии, где с января очень быстро растет заболеваемость, это станет ошибкой, которая лишит латвийцев возможности провести лето без ограничений. Гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгелсоне отмечает, что частный сектор возможностью удаленной работы активно пользовался уже до этого, тогда как общественный сектор действовал медленнее. Чтобы это изменить, в государственных и муниципальных учреждениях в дальнейшем вводятся строгие ограничения на очную работу. Добросовестное выполнение требований будет зависеть только от работодателей, потому что внешний контроль пока не планируется, указали в Государственной канцелярии.

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