Обзор ⟩ Какие еще вакцины против коронавируса могут вскоре появиться на рынке?

Более 70 вакцин против Covid-19 дошли до стадии клинических испытаний, целых 22 вакцины находятся на третьей или последней фазе. Это вселяет надежду на то, что рынке скоро появится уйма новых вакцин, пишет Rus.Postimees.
Большинство вакцин-кандидатов все еще находятся на доклинической стадии, т.е. они разрабатываются и тестируются на животных. Всего таких вакцин насчитывается более 180. В случае успеха доклинических испытаний могут начаться испытания вакцин на людях.
На первом этапе вакцина-кандидат тестируется в небольшой группе. Вторая фаза включает не менее сотни человек и обычно фокусируется на определенных группах людей, таких как пациенты с сопутствующими заболеваниями или определенная возрастная группа. На третьем этапе тестирование проходят не менее тысячи человек.
Конечно, наиболее интересными являются те вакцины-кандидаты, которые близятся к завершению клинических испытаний и могут вскоре получить разрешение и перейти к массовому производству.
В настоящее время 22 вакцины-кандидата находятся на третьей фазе, 32 - на второй и 44 - на первой фазе клинических испытаний.
CureVac CVnCoV
С этой вакциной в Германии связывают особые надежды. Это будет уже третья вакцина от коронавируса, в основе которой - инновационная технология мРНК, считающаяся новым словом в фармацевтике, однако никогда прежде широко не применявшаяся. По этой же технологии созданы вакцины BioNTech/Pfizer и американской корпорации Moderna. На данный момент только они разрешены к применению в ЕС.
В вакцине CVnCoV используется немодифицированная, более естественная форма мРНК, менее подверженная гидролизу, что обеспечивает хранение при 5°C. В настоящий момент Европейским союзом предзаказано 405 миллионов доз вакцины.
Novavax NVX-CoV2373
Вакцина NVX-CoV2373 американской фармацевтической компании Novavax была разработана в сотрудничестве с фондом CEPI, который поддерживает исследования вакцины.
Вакцина представляет собой препарат на основе белка, который содержит мельчайшие частицы, изготовленные из выращенного в лабораторных условиях белка-шипа, обнаруженного на поверхности коронавируса SARS-CoV-2. Она также содержит "адъювант" - вещество, способствующее укреплению иммунных реакций на вакцину.
Вакцина может храниться при температуре 2-8 градусов по Цельсию.
По заявлению Novavax, вакцина показала эффективность 96,4% против исходного штамма SARS-CoV-2 и 86% эффективности против британского штамма. Для южноафриканского штамма эффективность вакцины-кандидата составила 55 процентов.
Novavax получил на разработку вакцины грант в размере 1,6 миллиарда долларов от фонда борьбы с коронавирусом, учрежденного при правительстве США.
Zydus Cadila ZyCoV-D
ZyCoV-D, вакцина-кандидат индийской фармацевтической компании Cadila, является первой вакциной против Covid-19, разработанной в Индии. Разработку вакцины поддерживает правительственный исследовательский совет биотехнологической промышленности.
Это вакцина на основе ДНК-плазмиды, в третьей фазе ее испытаний участвовало 26 000 человек в пяти регионах Индии.
ZyCov-D требует температуры от 2 до 8 градусов Цельсия придолгосрочном хранении. Но уже доказано, что в краткосрочной перспективе вакцина будет стабильной и при 25 градусах выше нуля.
SOBERANA-02 и Abdala (CIGB 66)
Две независимо производимые вакцины на острове Куба сейчас находятся на стадии окончательного определения.
Директор по исследованиям Института Финлей объяснила, что из-за большого числа добровольцев и положительных результатов на предыдущих клинических стадиях III фаза вакцинации Soberana 02 является беспрецедентной в истории вакцинации на Кубе.
Soberana 02 - одна из 24 субъединичных вакцин, разрабатываемых в мире. В случае благоприятного исхода испытаний для широкого использования "Соберана-02" может стать доступной в апреле.
AG0302-COVID19
В декабре японская биотехнологическая компания AnGes начала совместные испытания второй и третьей фазы вакцины-кандидата AG0302-COVID19.
Это вакцина на основе плазмиды ДНК, для которой требуется две защитные инъекции с интервалом в две недели.
Вакцина может храниться при комнатной температуре до одного года.
GRAd-COV2
Итальянская биотехнологическая компания ReiThera разработала вакцину против Covid-19 GRAd-COV2, основанную на аденовирусе, который распространяется среди горилл.
Объединенные второй и третий этапы испытаний вакцины-кандидата были зарегистрированы 10 марта.
CoVLP
Разрабатываемая в Канаде вакцина создана биофармацевтической компанией Medicago со штаб-квартирой в Квебеке и фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline.
В вакцине-кандидате от вируса Covid-19 компании Medicago используется технология коронавирусоподобных частиц (Coronavirus-Like-Particle (CoVLP) с вакциной, состоящей из рекомбинантного гликопротеина S (spike) в виде вирусоподобных частиц (VLP), вводимых совместно с пандемическим адъювантом GSK. Две дозы по 3,75 мкг CoVLP вводят с интервалом в 21 день.
INOVIO INO-4800
INO-4800, разработанная в сотрудничестве с Южной Кореей и США, представляет собой кандидатную вакцину на основе ДНК-плазмиды, активный ингредиент которой вводится в организм путем электропорации. В рамках клинических испытаний также проводится сотрудничество с китайской биотехнологической компанией Beijing Advaccine Biotechnology.
Вакцина-кандидат INOVIO проходит испытания в США, Южной Корее и Китае.
QazCovid-in
Казахстанская вакцина QazCovid-in проходит завершающую фазу клинических исследований. Массовое производство вакцины планируется начать в середине марта.
Вакцина разработана научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.
Это инактивированная вакцина, очищенная, концентрированная, с добавлением адъюванта - гидроокиси алюминия.
Вакцинация двукратная, вводится внутримышечно в первый день и 21-й день. После 21-го дня в течение 2 недель образуются антитела.