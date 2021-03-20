Обзор ⟩ Какие еще вакцины против коронавируса могут вскоре появиться на рынке?

Большинство вакцин-кандидатов все еще находятся на доклинической стадии, т.е. они разрабатываются и тестируются на животных. Всего таких вакцин насчитывается более 180. В случае успеха доклинических испытаний могут начаться испытания вакцин на людях.

На первом этапе вакцина-кандидат тестируется в небольшой группе. Вторая фаза включает не менее сотни человек и обычно фокусируется на определенных группах людей, таких как пациенты с сопутствующими заболеваниями или определенная возрастная группа. На третьем этапе тестирование проходят не менее тысячи человек.

Конечно, наиболее интересными являются те вакцины-кандидаты, которые близятся к завершению клинических испытаний и могут вскоре получить разрешение и перейти к массовому производству.

В настоящее время 22 вакцины-кандидата находятся на третьей фазе, 32 - на второй и 44 - на первой фазе клинических испытаний.

CureVac CVnCoV

С этой вакциной в Германии связывают особые надежды. Это будет уже третья вакцина от коронавируса, в основе которой - инновационная технология мРНК, считающаяся новым словом в фармацевтике, однако никогда прежде широко не применявшаяся. По этой же технологии созданы вакцины BioNTech/Pfizer и американской корпорации Moderna. На данный момент только они разрешены к применению в ЕС.

Эмблема CureVac. ФОТО: Ronald Wittek/EPA/Scanpix

В вакцине CVnCoV используется немодифицированная, более естественная форма мРНК, менее подверженная гидролизу, что обеспечивает хранение при 5°C. В настоящий момент Европейским союзом предзаказано 405 миллионов доз вакцины.

Novavax NVX-CoV2373

Вакцина NVX-CoV2373 американской фармацевтической компании Novavax была разработана в сотрудничестве с фондом CEPI, который поддерживает исследования вакцины.

Вакцина представляет собой препарат на основе белка, который содержит мельчайшие частицы, изготовленные из выращенного в лабораторных условиях белка-шипа, обнаруженного на поверхности коронавируса SARS-CoV-2. Она также содержит "адъювант" - вещество, способствующее укреплению иммунных реакций на вакцину.

Вакцина может храниться при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

По заявлению Novavax, вакцина показала эффективность 96,4% против исходного штамма SARS-CoV-2 и 86% эффективности против британского штамма. Для южноафриканского штамма эффективность вакцины-кандидата составила 55 процентов.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS/SCANPIX

Novavax получил на разработку вакцины грант в размере 1,6 миллиарда долларов от фонда борьбы с коронавирусом, учрежденного при правительстве США.

Zydus Cadila ZyCoV-D

ZyCoV-D, вакцина-кандидат индийской фармацевтической компании Cadila, является первой вакциной против Covid-19, разработанной в Индии. Разработку вакцины поддерживает правительственный исследовательский совет биотехнологической промышленности.

Это вакцина на основе ДНК-плазмиды, в третьей фазе ее испытаний участвовало 26 000 человек в пяти регионах Индии.

ZyCov-D требует температуры от 2 до 8 градусов Цельсия придолгосрочном хранении. Но уже доказано, что в краткосрочной перспективе вакцина будет стабильной и при 25 градусах выше нуля.

SOBERANA-02 и Abdala (CIGB 66)

Две независимо производимые вакцины на острове Куба сейчас находятся на стадии окончательного определения.