В Литве подтверждено 522 новых случая коронавируса; в Эстонии - 1700

Литва

За минувшие сутки было проведено 7019 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 831 антигенный тест на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 234,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,9%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 207 469 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3442 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6950 смертей.

Обеими дозами вакцины от Covid-19 в Литве привито 111 907 человек.

Эстония

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа (1039, в том числе 809 - в Таллинне).

В Ида-Вирумаа 166 новых случаев, в Ляэне-Вирумаа - 100, в Тартумаа - 59, в Вильяндимаа - 49, в Ярвамаа - 38, в Пярнумаа - 37, на Сааремаа - 29, в Рапламаа - 26, в Вырумаа - 21, в Ляэнемаа - 23, в Йыгевамаа - 13, на Хийумаа - 10, в Пылвамаа - 4 новых случая. В 67 случаях у людей не было внесенного в регистр места жительства.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1536,8 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 20 процентов от сделанных тестов.

За сутки в больницах открыты 82 новые историй болезни Covid-19, в больничном лечении нуждается 698 пациентов.