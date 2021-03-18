Казакевич вызвал 28 футболистов на матчи против Черногории, Нидерландов и Турции

Отмечается, что команда соберётся в ближайшее воскресенье, 21 марта. В отличие от списка кандидатов в сборную, который Дайнис Казакевич огласил в ноябре, в команду вернулись вратарь Павел Штейнбор, а также защитники Виталий Максименко и Александр Соловьёв.

Кроме того, в списке оказался потенциальный дебютант сборной - вратарь Кришьянис Звиедрис. Все остальные футболисты провели за сборную как минимум по три матча.

Напомним, сборная Латвии начнёт отборочный турнир чемпионата мира 2022 года домашним матчем против Черногории, который состоится 24 марта на стадионе "Сконто". Затем, 27 марта, подопечные Казакевича сыграют на выезде с Нидерландами, а три дня спустя в Стамбуле - с Турцией.

Все эти матчи пройдут без зрителей. Следить в прямом эфире за играми национальной сборной можно будет на канале TV6.

Список кандидатов в сборную:

Вратари: Павел Штейнбор ("Ягеллония", Польша), Роберт Озолс ("Рига"), Кришьянис Звиедрис ("Лиепая").

Защитники: Антоний Черномордый, Владислав Фёдоров (оба - "Рига"), Райвис Юрковскис ("Дандолк", Ирландия), Марцис Ошс ("Лугано", Швейцария), Каспар Дубра ("Олександрия", Украина), Виталий Максименко ("Олимпия", Словения), Элвис Стуглис, Александр Соловьёв, Роберт Савалниекс (все РФШ), Игорь Тарасов ("Этникос", Кипр).

Полузащитники: Артур Зюзин (РФШ), Янис Икауниекс ("КуПС", Финляндия), Андрей Цыганик ("Зоря", Украина), Кришс Карклиньш, Мартиньш Кигурс (оба - "Лиепая"), Кристерс Тоберс ("Лехия", Польша), Владимир Камеш ("Рига"), Эдуард Эмсис ("Ноа", Армения), Алвис Яунземс ("Валмиера"), Даниэль Онтужанс ("Бавария", Германия), Алексей Савельев ("Мантова 1911", Италия).