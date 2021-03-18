Фото ⟩ Только что ставший отцом мужчина поднялся к окну роддома на погрузчике

Но один особенно находчивый новоиспеченный отец поднялся к окну палаты своей жены на телескопическом погрузчике.

Необычный визит произошел во вторник вечером на стоянке перед роддомом клиники Тартуского университета, где Мартина, только что ставшего отцом, подняли телескопическим погрузчиком к окну второго этажа.

"На данный момент другого способа увидеть семью нет - навещать же нельзя", - сказал Мартин. Ему было разрешено присутствовать при родах, но после этого он был вынужден покинуть больницу.

Ему пришла в голову идея заказать экскаватор-погрузчик и таким образом удивить жену. "На всякий случай я заранее позвонил и попросил жену подойти к окну", - добавил отец, у которого в последние минуты 15 марта родилась дочь.

Для него это было как подарок на день рождения, ведь 16 марта - день рождения самого Мартина. "К счастью, у дочери своя дата рождения, ей не придется отмечать день рождения в тот же день, что ее отец", - сказал он.