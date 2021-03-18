Чт, 18.03.2021
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Фото ⟩ Только что ставший отцом мужчина поднялся к окну роддома на погрузчике

Мартин на подъемнике ФОТО: Kregori teleskooplaadur Facebooki leht.

В советское время было обычным делом, что молодые отцы приходили под окна родильного дома, чтобы помахать женам и новорожденным, потому что их не пускали в больницу. В настоящее же время отцы не могут оставаться со своими семьями после родов, потому что этого не позволяют коронавирусные правила, пишет Rus.Postimees

Но один особенно находчивый новоиспеченный отец поднялся к окну палаты своей жены на телескопическом погрузчике.

Необычный визит произошел во вторник вечером на стоянке перед роддомом клиники Тартуского университета, где Мартина, только что ставшего отцом, подняли телескопическим погрузчиком к окну второго этажа.

"На данный момент другого способа увидеть семью нет - навещать же нельзя", - сказал Мартин. Ему было разрешено присутствовать при родах, но после этого он был вынужден покинуть больницу.

Ему пришла в голову идея заказать экскаватор-погрузчик и таким образом удивить жену. "На всякий случай я заранее позвонил и попросил жену подойти к окну", - добавил отец, у которого в последние минуты 15 марта родилась дочь.

Для него это было как подарок на день рождения, ведь 16 марта - день рождения самого Мартина. "К счастью, у дочери своя дата рождения, ей не придется отмечать день рождения в тот же день, что ее отец", - сказал он.

Заказывая экскаватор-погрузчик, мужчина не спрашивал разрешения в клинике. "Я надеялся, что люди поймут", - сказал он. Его действия не вызвали проблем: Мартин смог в течение часа говорить с женой через окно роддома, и никто его не прогнал. 

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