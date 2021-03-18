В Эстонии магазин Depo пытался "переквалифицироваться" в продуктовый, чтобы работать во время "локдауна"

После резкого роста заболеваемости Covid-19 на прошлой неделе правительство Эстонии ввело ряд новых ограничений. С 11 марта в стране разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, заправкам и магазинам зоотоваров.

Несмотря на запрет, магазин Depo в Таллинне продолжал свою деятельность как и прежде, так как, по словам руководства предприятия, он квалифицируется как продуктовый магазин.

Журналистка эстонского портала Postimees Эвелина Калдоя еще на прошлой неделе обратила внимание на безответственные действия Depo, позволяющие покупателям продолжать делать покупки прямо в магазине.

"Хотя правительство Латвии предложило Эстонии помощь в борьбе с новой вспышкой Covid-19,

Латвийская компания Depo продолжает избегать ограничений "локдауна":

несмотря на то, что магазины строительных материалов и садоводства были вынуждены закрыть свои двери, Depo переквалифицировался в продуктовый магазин и продолжает представлять угрозу для здоровья людей, позволяя им делать покупки на месте".

While Latvia as a state offered help, Latvian company Depo is avoiding our lockdown: since the stores selling construction and gardening materials had to close their doors, they say they are a grocery shop and keep offering the opportunity to catch Covid on their premises. — Evelyn Kaldoja (@EvelynKaldoja) March 11, 2021

Представительница Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер, объявила что магазин необходимо закрыть.

"Строительный магазин не может открыть сырный прилавок и назвать себя после этого продуктовым. Магазин считается продуктовым, если продукты питания составляют большую часть его оборота",