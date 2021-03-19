Дарья Казаны - каратистка, фотомодель и начинающая актриса из Молдовы

Дарья родилась и выросла в небольшом городе Вулканешты, который находится в 180 километрах от Кишинёва. То, что она станет каратисткой, было предрешено с раннего детства. Её отец - заслуженный тренер Молдовы по карате, который основал в Вулканешты клуб карате и воспитал целую плеяду чемпионов и призёров Молдовы, Европы и мира.

Девочка начала заниматься карате в 6 лет, а в 16 уже владела чёрным поясом и имела звание кандидата в мастера спорта. Сегодня Дарья является абсолютной чемпионкой Молдовы и призёршей многих международных соревнований.

Кроме спорта, Дарья увлечена и карьерой фотомодели. Два года назад она не только отработала на Неделе моды в Бухаресте, но и завоевала титул Top Model Romania 2019. Коллегией судей Дарья была признана самой фотогеничной моделью конкурса, а в качестве награды ей были вручены ювелирные изделия.

"Я не расцениваю это как источник постоянного заработка, тем более что в молдавском модельном бизнесе большие деньги не водятся. У нас эта сфера не развита, и зацикливаться на модельном бизнесе как на профессии не стоит. Занимаюсь этим, только если приглашают на интересный проект и есть время", - говорила Дарья в интервью официальному сайту Вулканешты.

Сегодня 21-летняя девушка работает тренером по карате в одном из спортклубов столицы Молдовы. Сейчас у неё 35-40 постоянных воспитанников. Ей удаётся совмещать работу с очной учёбой в Кишинёвском университете физкультуры и спорта, где она осваивает специальность кинезиолога.

2019 год стал для Дарьи по-настоящему насыщенным - помимо победы на конкурсе Top Model Romania, она ещё и дебютировала в кино. Дарья снялась в роли старшей дочери главной героини фильма.

"Раньше мне доводилось сниматься в рекламных роликах для телевидения, а съёмка в полнометражном фильме у известного не только в Молдове режиссёра - это интересный и увлекательный опыт. Первые отзывы зрителей о фильме весьма одобрительные, и я искренне желаю всем посмотреть данную картину", - приводит слова Дарьи Gaugazinfo.

Фильм режиссёра Ивана Наниева под названием Botez ("Крещение") призван привлечь внимание общества к проблеме насилия в семье.