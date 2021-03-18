Зачем Минск раздувает дипломатический конфликт с Польшей

С другой стороны, сжигать мосты белорусские власти не хотят. Хотя и от атак на соседние страны в обозримом будущем едва ли откажутся.

Сжигать мосты на Запад белорусские власти не хотят

После громкого пропагандистского залпа, данного по Западу на Всебелорусском народном собрании (ВНС), на этом направлении белорусской внешней политики наступило определенное затишье.

Прежде всего, с той стороны не происходило активных действий. Анонсированный четвертый пакет санкций Евросоюза отложен на неопределенный срок, а Соединенные Штаты, похоже, почти полностью сосредоточились на своей внутренней политике.

Кроме того, нет полной уверенности, что надлежащим образом складываются отношения с "главным союзником". На том же ВНС хотя и звучали дифирамбы в адрес Москвы, но вместе с тем в очередной раз были обозначены некоторые принципиальные моменты взаимодействия с ней.

В частности, Александр Лукашенко подчеркнул, что нужны равноправие обоих участников Союзного государства и полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов.

Кроме того, он завуалированно упрекнул Москву в том, что проценты по ее кредитам Беларуси "на порядок выше общемировых".

А в выступлении на "Минской лыжне" Лукашенко и вовсе заявил, что "друзей у нас в мире нет". При этом толкование Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, что, дескать, "мы не друзья, а братья", чрезмерно убедительным не выглядит, поскольку, как известно, братья бывают злейшими врагами.

В таких условиях сжигать все мосты на Запад для Минска недальновидно. Что и было подтверждено заявлением Лукашенко, когда он говорил об отношениях с Западом на ВНС: "В наших общих интересах вернуться к нормальному политическому взаимодействию, полноценному экономическому сотрудничеству".

Скандал вокруг "проклятых солдат"

Однако на некоторые государства, в том числе входящие в евроатлантические структуры, у белорусского руководства особая обида. В числе главных недругов находится Польша, что подтвердил разгоревшийся на днях очередной конфликт.

28 февраля в Бресте с участием ООО "Польская школа" состоялось чествование так называемых "проклятых солдат" - участников послевоенного антикоммунистического подполья в Польше. Такие мероприятия безо всяких эксцессов проходили там несколько лет.

Однако на сей раз белорусской стороной было заявлено, что во время акции происходила героизация Ромуальда Райса. Его банда в 1946 году на территории Восточной Польши сожгла пять деревень, где жили белорусы, убив при этом 79 человек.

Временный поверенный Польши в Беларуси Мартин Войцеховски факт прославления Райса на мероприятии в Бресте категорически отрицает. Тем не менее, 9 марта белорусское внешнеполитическое ведомство предложило присутствовавшему на собрании польскому консулу в Бресте в течение 48 часов покинуть страну, а на следующий день брестская прокуратора возбудила против организаторов мероприятия уголовное дело.