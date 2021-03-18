Белорусские правозащитники заявляют, что давление на них "набирает новые обороты"

15 марта могилевского правозащитника Бориса Бухеля допросили в Следственном комитете в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Об этом сообщает могилевское отделение лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна".

17 марта на допросы в качестве свидетелей были вызваны правозащитники Владимир Малей и Маргарита Величкина в Бресте, Леонид Светик в Витебске, Сергей Латинский в Бобруйске.

Ранее задержанные правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Лосица (Речица) до сих пор сидят за решеткой.

Как утверждает МВД, правозащитники "выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".

Напомним, утро в Беларуси 16 февраля началось с "атаки" на журналистов и правозащитников. Череда обысков проводилась по всей стране. Следственный комитет пояснил, что действия силовиков велись в рамках расследования "организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Как сообщала Белорусская ассоциация журналистов, 16 февраля пришли неизвестные и ломились в двери" к председателю БАЖ Андрею Бастунцу, следом поступила информация, что такая же ситуация у его замов - Бориса Горецкого и Олега Агеева.

Известно, что Бастунца забрали сотрудники ГУВД Мингорисполкома.

Силовики ранним утром нагрянули и к членам могилевского отделения "Вясны" Алексею Колчину и Борису Бухелю. Известно, что в Могилеве прошел обыск у журналиста Александра Буракова-младшего. Чуть позже стало известно, что милиция была и у журналиста Александра Буракова-старшего.

"Орудудовали" в это время правоохранители и у координатора компании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрея Полуды.