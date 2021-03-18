Чт, 18.03.2021
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Lidl опубликовал первые фотографии проекта будущего магазина на улице Калнциема

ФОТО: Lidl

Компания розничной торговли Lidl Latvija опубликовала первые фотографии улучшенного проекта будущего магазина, который планируется построить в Риге на улице Калнциема.

 

В Lidl Latvija сообщили, что новое архитектурное решение было разработано в сотрудничестве со Строительным управлением города Риги, главным архитектором столицы, представителями общественных организаций, а также с учетом исторической застройки и перспектив развития микрорайона Агенскалнс.

"Опираясь на полученные рекомендаций, были разработаны новый фасад здания и решения для прилегающей территории, которые вскоре будут внесены в стройуправу. Прилегающая к магазину территория будет обильно озеленена, здесь будут посажены крупные деревья и кусты. 

На улицах Мелнсила и Калнциема планируется восстановить деревья, которые ранее пропали. Будет оборудована площадка для занятия спортом, установлены дополнительные места для велосипедов и скамейки. Также появятся дополнительные решения для безопасного движения пешеходов", - рассказала представитель Lidl Latvija Дана Хасана.

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Фасадное решение нового магазина, которое было разработано специально для проекта на улице Калнциема, находится в стадии согласования. Он перекликается с более чем вековым промышленным прошлым квартала, сочетая в себе кирпичную облицовку и металлические решения, создавая дизайнерские отсылки к индустриальным формам бывших цехов.

 
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