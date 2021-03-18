Чт, 18.03.2021
Занятия формального и неформального обучения на открытом воздухе не заменяют основной образовательный процесс. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки
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Возвращение AstraZeneca и финансирование проектов: что решило правительство?

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

18 марта, прошло внеочередное заседание Кабинета министров, после которого была дана пресс-конференция.

В пресс-конференции принимали участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
  • Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Томс Плешс;
  • Руководитель Межведомственной координационной группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Видео: запись прес-конференции

На проекты высокой степени готовности выделено 212 млн евро

Кабинет министров выделил финансирование в размере 212 млн евро на проекты высокой готовности министерств.

Министерство образования и науки запросило средства в размере до 40,95 млн евро, однако ему было выделено 28,48 млн евро. Министерству иностранных дел выделено 28.4 миллиона евро.

Министерству сообщения выделено 55 млн евро, Минюсту - 5,46 млн евро.

54,3 млн евро выделено Министерству охраны среды и регионального развития, 17,29 млн евро - Министерству культуры, 18,2 млн евро - Министерству здравоохранения.

Договоры о реализации проектов должны быть заключены до 1 августа 2021 года.

Вакцинация с AstraZeneca в Латвии возобновится уже завтра

Вакцинация с AstraZeneca в Латвии возобновится завтра, 19 марта, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Соответствующая информация будет предоставлена ​​пунктам вакцинации сегодня, а разрешение на возобновление вакцинации с помощью AstraZeneca будет дано завтра.

Вакцина AstraZeneca против Covid-19 была объявлена ​​безопасной в четверг Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

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