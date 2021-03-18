Возвращение AstraZeneca и финансирование проектов: что решило правительство?

В пресс-конференции принимали участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс;

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Томс Плешс;

Руководитель Межведомственной координационной группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Видео: запись прес-конференции

На проекты высокой степени готовности выделено 212 млн евро

Кабинет министров выделил финансирование в размере 212 млн евро на проекты высокой готовности министерств.

Министерство образования и науки запросило средства в размере до 40,95 млн евро, однако ему было выделено 28,48 млн евро. Министерству иностранных дел выделено 28.4 миллиона евро.

Министерству сообщения выделено 55 млн евро, Минюсту - 5,46 млн евро.

54,3 млн евро выделено Министерству охраны среды и регионального развития, 17,29 млн евро - Министерству культуры, 18,2 млн евро - Министерству здравоохранения.

Договоры о реализации проектов должны быть заключены до 1 августа 2021 года.

Вакцинация с AstraZeneca в Латвии возобновится уже завтра

Вакцинация с AstraZeneca в Латвии возобновится завтра, 19 марта, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Соответствующая информация будет предоставлена ​​пунктам вакцинации сегодня, а разрешение на возобновление вакцинации с помощью AstraZeneca будет дано завтра.