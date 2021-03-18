Возвращение AstraZeneca и финансирование проектов: что решило правительство?
18 марта, прошло внеочередное заседание Кабинета министров, после которого была дана пресс-конференция.
18 марта, прошло внеочередное заседание Кабинета министров, после которого была дана пресс-конференция.
В пресс-конференции принимали участие:
Видео: запись прес-конференции
На проекты высокой степени готовности выделено 212 млн евро
Кабинет министров выделил финансирование в размере 212 млн евро на проекты высокой готовности министерств.
Министерство образования и науки запросило средства в размере до 40,95 млн евро, однако ему было выделено 28,48 млн евро. Министерству иностранных дел выделено 28.4 миллиона евро.
Министерству сообщения выделено 55 млн евро, Минюсту - 5,46 млн евро.
54,3 млн евро выделено Министерству охраны среды и регионального развития, 17,29 млн евро - Министерству культуры, 18,2 млн евро - Министерству здравоохранения.
Договоры о реализации проектов должны быть заключены до 1 августа 2021 года.
Вакцинация с AstraZeneca в Латвии возобновится уже завтра
Вакцинация с AstraZeneca в Латвии возобновится завтра, 19 марта, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Соответствующая информация будет предоставлена пунктам вакцинации сегодня, а разрешение на возобновление вакцинации с помощью AstraZeneca будет дано завтра.
Вакцина AstraZeneca против Covid-19 была объявлена безопасной в четверг Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).