Чт, 18.03.2021
При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Вакцинация в Латвии: в среду привиты 159 человек

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В среду вакцины от Covid-19 получили 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера привитых было значительно меньше в связи с приостановкой использования вакцин AstraZeneca.

Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 56 человек, вторую - 103.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 82 944 человека (4,38% населения), обе дозы - 18 400 человек (0,97%).

 
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