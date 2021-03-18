Вакцинация в Латвии: в среду привиты 159 человек
В среду вакцины от Covid-19 получили 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В среду вакцины от Covid-19 получили 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Вчера привитых было значительно меньше в связи с приостановкой использования вакцин AstraZeneca.
Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 56 человек, вторую - 103.
На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 82 944 человека (4,38% населения), обе дозы - 18 400 человек (0,97%).