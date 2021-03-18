На проекты высокой степени готовности выделено 212 млн евро

Министерство образования и науки запросило средства в размере до 40,95 млн евро, однако в четверг ему было выделено 28,48 млн евро, в том числе до 5,17 млн евро для профессиональных учебных заведений Министерства культуры.

Министерству иностранных дел выделено 1,1 млн евро на реконструкцию собственности Латвийской государственной собственности в Париже, где расположены посольство Латвии во Франции и постоянное представительство Латвии при ОЭСР.

Министерству внутренних дел выделено 27,3 миллиона евро на развитие инфраструктуры в сфере внутренних дел, включая строительство пожарных депо, а также покупку и реконструкцию здания для нужд Государственной полиции.

Министерству сообщения выделено 55 млн евро на реализацию дорожных проектов, Минюсту - 5,46 млн евро на создание единого государственного центра судебно-медицинской экспертизы.

54,3 млн евро выделено Министерству охраны среды и регионального развития на проекты самоуправлений, 17,29 млн евро - Министерству культуры, 18,2 млн евро - Министерству здравоохранения на реконструкцию исторических зданий медицинских учреждений, повышение энергоэффективности, реновацию, улучшение инфраструктуры, а также системные решения в области информационных технологий.