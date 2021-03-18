Вакцинация AstraZeneca в Латвии возобновится завтра

Соответствующая информация будет передана пунктам вакцинации сегодня, а разрешение на возобновление вакцинации с помощью AstraZeneca будет дано завтра утром.

По словам президента Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, у семейных врачей для возобновления вакцинации еще нет официальной информации и не хватает вакцин.

Она сказала, что хочет получить от ответственных учреждений официальное разрешение прививать AstraZeneca, которое пока не поступило. "Все происходит по ночам, в темноте", - добавила Вейде. - "Врачей вовремя не информируют об изменениях".

Также Вейде выразила сомнения в наличии достаточных запасов вакцин у семейных врачей, так как на этой неделе поставок не было.

Она допускает, что завтра во второй половине дня вакцинацию могут возобновить крупные больницы и клиники, у которых могут быть запасы вакцин, но у семейных врачей их нет.