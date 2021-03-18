Чт, 18.03.2021
В данный момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca больше рисков, и рекомендует продолжать использовать вакцину. Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения

Вакцинация AstraZeneca в Латвии возобновится завтра
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ФОТО: EPA/LUONG THAI LINH

Вакцинация от коронавирусной инфекции Covid-19 при помощи вакцины AstraZeneca в Латвии возобновится завтра, 19 марта, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Соответствующая информация будет передана пунктам вакцинации сегодня, а разрешение на возобновление вакцинации с помощью AstraZeneca будет дано завтра утром.

По словам президента Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, у семейных врачей для возобновления вакцинации еще нет официальной информации и не хватает вакцин. 

Она сказала, что хочет получить от ответственных учреждений официальное разрешение прививать AstraZeneca, которое пока не поступило. "Все происходит по ночам, в темноте", - добавила Вейде. - "Врачей вовремя не информируют об изменениях".

Также Вейде выразила сомнения в наличии достаточных запасов вакцин у семейных врачей, так как на этой неделе поставок не было. 

Она допускает, что завтра во второй половине дня вакцинацию могут возобновить крупные больницы и клиники, у которых могут быть запасы вакцин, но у семейных врачей их нет.

Как сообщалось, вакцина AstraZeneca в четверг была объявлена безопасной Европейским агентством  лекарственных средств (EMA).

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