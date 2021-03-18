Главное за 18 марта ⟩ Оправдание AstraZeneca и тонна гашиша под Екабпилсом

События дня:

Госполиция конфисковала крупнейшую в истории Латвии партию гашиша. В рамках ранее начатого уголовного процесса сотрудники Государственной полиции остановили на Даугавпилсском шоссе возле Екабпилса грузовой автомобиль, в котором обнаружен крупнейший в истории Латвии груз гашиша - 1 тонна.

Пособие в 500 евро: кому положено, сроки выплат и другие детали. Советник министра благосостояния Янис Зариньш сообщил, что, начав выплату единовременных пособий семьям в размере 500 евро за каждого ребенка, Государственная касса за сегодня перечислила латвийским семьям в общей сложности уже 62 320 000 евро

Нет уверенности в том, что новые ограничения будут соблюдаться. На этой неделе вступают в силу введенные правительством новые ограничения на очную работу и посещение детских садов, а также меры контроля за въезжающими, но есть опасения, что они не принесут ожидаемого результата, так как для большинства ограничений не предусмотрено никаких механизмов контроля.

"Я желаю ему здоровья". Путин ответил Байдену, который назвал его убийцей. Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, назвавшего президента РФ убийцей. Речь об этом зашла во время видеоконференции Путина с общественностью Крыма.

Коронавирус:

За прошедшие сутки выявлено 482 случая Covid-19, доля положительных результатов - 3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 95 902 человек, умер 1801 человек. Согласно расчетам, за последние две недели заболели 7234 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 379,2 случая на 100 000 населения.

Вакцина AstraZeneca признана безопасной. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в четверг, 18 марта, признало вакцину AstraZeneca безопасной. На сегодняшний день ряд стран ЕС приостановили использование этой вакцины до заключения агентства. В качестве дополнительной меры предосторожности Латвия также временно приостановила вакцинацию AstraZeneca в понедельник, 15 марта.

Ученый: Только оптимисты считают, что Латвия сможет избежать европейского сценария. Учитывая распространенность Covid-19 в Европе, в настоящее время нужно отложить дискуссии об ослаблении ограничений Латвии. Такое мнение выразил профессор Гирт Бригис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета имени Страдиня.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Забытые Богом: самые живописные заброшенные церкви Латвии. В Латвии много особенных мест. Одни привлекают природными пейзажами и утонченной архитектурой, другие - многовековой историей и людьми, любящими свое дело и край, в котором они родились и живут.

Популярная байкерша оказалась 50-летним мужчиной. Как он обманывал фанатов? Оказалось, что молодая японская байкерша, которая стала известна благодаря своим снимкам с мотоциклом Yamaha в соцсетях, - 50-летний мужчина по имени Цзунгу. Он накладывал на свои фото фильтры в популярном приложении FaceApp, становясь похожим на девушку.

Lidl опубликовал первые фотографии проекта будущего магазина на улице Калнциема. Компания розничной торговли Lidl Latvija опубликовала первые фотографии улучшенного проекта будущего магазина, который планируется построить в Риге на улице Калнциема.