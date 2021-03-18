На Саркандаугаве пропал мужчина с возможными нарушениями памяти
Госполиция разыскивает пропавшего без вести Юрия Круглова 1947 года рождения, сообщили порталу Apollo в полиции.
Госполиция разыскивает пропавшего без вести Юрия Круглова 1947 года рождения, сообщили порталу Apollo в полиции.
Мужчина сегодня, 18 марта, около 15:00 пропал с ул. Саркандаугавас, 2. У мужчины может быть потеря памяти. Возможно, он заблудился.
Приметы пропавшего: рост около 170 см, короткие седые волосы. Был одет в темно-синюю куртку с надписью ALKATEL, черные джинсы, черную вязаную шапку, черные зимние полусапоги. На лице была маска.
Госполиция призывает взглянуть на фотографию мужчины и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, по телефону 110.