Пт, 19.03.2021
Нехорошо. На панели управления загорелась красная лампочка. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

На Саркандаугаве пропал мужчина с возможными нарушениями памяти

ФОТО: Valsts policija

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Юрия Круглова 1947 года рождения, сообщили порталу Apollo в полиции.

Мужчина сегодня, 18 марта, около 15:00 пропал с ул. Саркандаугавас, 2. У мужчины может быть потеря памяти. Возможно, он заблудился.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, короткие седые волосы. Был одет в темно-синюю куртку с надписью ALKATEL, черные джинсы, черную вязаную шапку, черные зимние полусапоги. На лице была маска.

Госполиция призывает взглянуть на фотографию мужчины и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, по телефону 110.

НАВЕРХ
Back