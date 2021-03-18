В Саркандаугаве пропал мужчина с возможными нарушениями памяти

Мужчина сегодня, 18 марта, около 15:00 пропал с адреса Саркандаугавас 2. У мужчины может быть потеря памяти. Возможно, он заблудился.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, короткие седые волосы. Был одет в темно-синюю куртку с надписью "ALKATEL", черные джинсы, черную вязаную шапку, черные зимние полусапоги. На лице была маска.